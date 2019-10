¡Orden en la sala! Mattel presenta la Barbie jueza (Fotos)

Mattel presentó, esta semana, la muñeca Barbie jueza, su muñeca Barbie Carrera del Año 2019. “¡Con más de 200 carreras desde 1959, este año Barbie toma el puesto de jueza!”, escribió la compañía en Twitter.

La compañía eligió a una jueza como su muñeca de la Carrera del Año después de enterarse de que solo el 33% de los jueces estatales de Estados Unidos son mujeres, dijo a USA TODAY Lisa McKnight, vicepresidenta senior y gerente general de marca global de Barbie.

La Barbie jueza está disponible en una variedad de diferentes tonos de piel y peinados. Viene con una túnica negra habitual y un collar de encaje que se ve sorprendentemente similar al de la juez Ruth Bader Ginsburg.

