¡Hecho en Venezuela! Criolla ganó el segundo lugar como Mejor Maestra Chocolatera de España

🥈Segundo lugar como Mejor Maestro Chocolatero de España. Trofeo Lluis Santapau 2019 🥈 First of all, I want to give a huge THANKS to the best coach ever @marijncoertjens . The one that helped me along the way, supporting and teaching me. Without his help I wouldn't have been able to do this. He was the one with his hand on my shoulder telling me that I could do it. Thank you for all the support, for your time and hard work on this project. Thank you for believing in me! Gracias a @jarpega , por el trabajo impecable en todo lo que necesite y utilice durante la preparación y presentación del concurso. Por entender mis ideas y hacerlas realidad, y por hacerme ver cosas cuando yo no podía pensar más. ¡¡¡SOIS INCREIBLES!!! GRACIAS a todos los stagers que me ayudaron durante este mes intenso, por su compromiso y apoyo, por hacer un gran trabajo y estar concentrados en el objetivo. Gracias al @cellercanroca por la oportunidad Este premio se lo dedico a mi familia! Los verdaderos superhéroes de mi vida 💚. A mi papá y a Vicky, por sentir la voz en mi cabeza diciendo "dalo todo hasta el último segundo" y hasta el último segundo lo di. Estoy muy feliz por este logro, que al empezar mi carrera en la cocina lo veía como una meta tan lejana e inmensa y hoy lo veo hecho realidad! ¡ESTOY FELIZ! ¡Gracias a todos!