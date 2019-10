John Lennon y su hijo Sean comparten un rasgo peculiar que muy pocos conocen

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

El 9 de octubre de 1940 nació en Liverpool John Lennon, un icono de la cultura mundial. Esa misma fecha, cuando celebraba su 35 cumpleaños en Nueva York, su pareja, Yoko Ono, dio a luz al único hijo que tendrían juntos: Sean.

Desgraciadamente, John Lennon y su hijo solo pudieron disfrutar de una vida juntos durante cinco años (Lennon fue asesinado el 8 de diciembre de 1980 mientras entraba en el edificio Dakota, donde vivía con Yoko Ono y Sean).

Por Los 40

Sean Lennon, que cumple ahora 44 años, escribió a los dieciséis una canción con Lenny Kravitz y debutó en 1998 con el álbum Into The Sun; a lo largo de su carrera ha colaborado con Albert Hammond Jr (The Strokes), Mark Ronson o The Flaming Lips, entre otros.

El número 9 en la vida de los Lennon

Como buen creyente de la numerología, John estaba entusiasmado con la idea de compartir fecha de nacimiento con su hijo; además, el número 9 y sus múltiplos aparecieron a lo largo de su vida en varias ocasiones: la primera casa en la que vivió Lennon estaba en el número 9 de Newcastle Road y el primer apartamento de John y Yoko en el Dakota Building era el número 72 en el 1 West de la 72nd Street.

En 1989, mientras padre e hijo estaban de vacaciones en Las Bermudas, la artista local Nancy Gosnell les hizo un retrato que después formaría parte de Double Fantasy, exposición sobre la pareja que se pudo ver en el museo de Liverpool hasta abril de 2019.

Allí también estaba la letra original de Beautiful Boy (Darling Boy) (John Lennon, 1980), canción que escribió cuando Sean tenía 5 años y que incluye la famosa cita: “La vida es lo que pasa mientras estás ocupado haciendo otros planes” (Life is what happens to you while you’re busy making other plans).