Atacante de la sinagoga en Alemania es neonazi, actuó solo y transmitió el crimen por internet

El autor del ataque en la ciudad alemana de Halle este miércoles transmitió el ataque en vivo por internet, según sitio estadounidense de vigilancia SITE Intelligence Group.

Por Infobae

“35 minutos de grabación de una cámara situada en el casco fueron subidos a un sitio de videjuegos”, informó el grupo mediante un tuit. En un fragmento de la grabación al que tuvo acceso la AFP el sospechoso lanza una diatriba antisemítica en inglés.

The disturbing video shows attacker first espousing far-right talking points, then driving to synagogue. He grows frustrated when he cannot enter & shoots random woman in street. Appearing to improvise, enters business & kills another before fleeing (others appear to evade him). pic.twitter.com/SJwo696qoL

— Rita Katz (@Rita_Katz) October 9, 2019