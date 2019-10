Películas de Joaquin Phoenix que demuestran que merecía un Oscar antes de “Joker”

Posteado en: Curiosidades, Titulares

Fue Johnny Cash y el más malo de todos en El Gladiador. También trabajó bajo las órdenes de Woody Allen en Un Hombre Irracional y con Spike Jonze en Her. Ahora, a los 44 años, se convierte en el hombre del momento para ser el mejor “Joker”. Tres veces perdió el Oscar, pero no parece de esos actores que lo necesiten. Su ego sólo aflora en el momento en el que escucha la palabra “acción” y lo guarda cuando sale del set de filmación.

Por Infobae

Pese a la polémica Joker fue todo un éxito en la taquilla y su protagonista, Joaquin Phoenix, ha recibido sinfín de merecidos elogios de la crítica especializada por su magistral interpretación de un hombre que, rechazado por la sociedad, se convierte en un violento criminal. Pero para los que siguen la carrera del actor no es más que una de sus tantas grandes actuaciones en la pantalla grande. Tras ganar el León de Oro en la Mostra de Venecia, todo apunta que el intérprete recibirá el primer Oscar de su carrera.

Durante el primer fin de semana, la producción del estadounidense Todd Phillips ha recaudado USD 93, 5 millones tan sólo en Estados Unidos. Para agradecer al público, el propio Phoenix acudió a varias salas de Los Ángeles para saludar a los espectadores.

El actor puso el cuerpo para darle vida a este personaje y detalló que debió perder 23 kilos a base de un estricto régimen alimenticio, e incluso ha asegurado que sintió que estaba enloqueciendo a causa de la estricta dieta y por la presión que se impuso para desarrollar el mejor Arthur Fleck y su descenso a la locura en la película independiente del universo DC.

Nacido en Puerto Rico en 1974, Joaquin comenzó su camino en Hollywood con tan solo 11 años, cuando filmó su primer película, S.O.S.: Equipo Azul (SpaceCamp). Y desde El gladiador, donde le robó todo al protagonismo a Russell Crowe, ha obtenido tres nominaciones a los premios de la Academia y ha ganado diversos premios como un Globo de Oro y a nivel internacional triunfó en Cannes por su papel en You Were Never Really Here.

Con una extensa y contundente trayectoria, recordamos 15 de las 35 películas en su haber que comprueban que merece un Oscar y muchos más:

1995 -“To Die For” (Todo por un sueño), de Gus Van Sant

La comedia negra fue el primer crédito de Phoenix con Joaquin delante del apellido Durante un tiempo, el acto se hizo llamar “Leaf” (Hoja). Tras la muerte de su hermano River por una sobredosis, Joaquin era reacio a volver al mundo de la interpretación, pero finalmente lo hizo gracias a la insistencia de sus amigos. Bajo las órdenes de Van Sant y con Nicole Kidman como protagonista del filme, el actor interpretó un problemático adolescente que le valió excelentes críticas y lo puso en el radar. Además, ahí conocería a Casey Affleck, de quien se convirtió en cuñado cuando Affleck se casó con Summer, la hermana de Joaquin.

1997- “U Turn” (Giro al infierno), de Oliver Stone

Oliver Stone dirige este relato de un asesino de Arizona que se envuelve con la mujer a quién supuestamente debía matar. Pese a gran elenco conformado por Sean Penn, Jennifer Lopez, Nick Nolte, Joaquín Phoenix, Billy Bob Thornton, y Jon Voight entre otros, fue un fracaso.

1998- “8mm” (Asesinato en 8mm), de Joel Schumacher

Protagonizada por Nicolas Cage, Joaquín Phoenix, James Gandolfini, Catherine Keener, Peter Stormare, Anthony Heald y Chris Bauer. Cage encarna a Tom Welles, un detective privado que se adentra al bajo mundo de la pornografía para investigar una película snuff. El intrigante poder de seducción de Phoenix robó la película de Nicolas Cage.

2000- “Gladiador”, de Ridley Scott

Por esta producción obtuvo su primera nominación al Oscar en donde dio vida a Cómodo, un hombre perverso y maquiavélico. Russel Crowe interpreta a un leal general del ejército del Imperio romano que es traicionado por Cómodo, el ambicioso hijo del emperador, quien ha asesinado a su padre y se ha hecho con el trono. Forzado a convertirse en esclavo, Máximo triunfa como gladiador mientras anhela vengar la muerte de su familia y la del emperador. Fue todo un éxito tanto para la crítica como para el público y contribuyó al breve resurgir del cine épico histórico. La película recibió numerosos premios y nominaciones, incluidos cinco premios Oscar, entre los que se destaca el de mejor película y mejor actor para Crowe.

2002 -“Señales”, de M. Night Shyamalan

Protagonizada por Mel Gibson, Señales es una película de M. Night Shyamalan – el mismo de Sexto sentido y El protegido-que narra la historia de una comunidad en la que empiezan a llegar extraños mensajes alienígenas. Fue una de las películas más taquilleras del 2002.

2003 -“Hotel Rwanda” (Hotel Ruanda), de Terry George

Joaquin Phoenix tiene un papel secundario en Hotel Rwanda, la película se aproxima a la Guerra Civil de Ruanda y está basada en hechos reales. Es una película británica de drama histórico de 2004, dirigida por Terry George, co-escrita junto a Keir Pearson y protagonizada por Don Cheadle y Sophie Okonedo en los papeles principales. La historia se ambienta en la masacre civil ocurrida en 1994 en Ruanda y en las experiencias que un grupo de personas vivieron durante el genocidio.

2004 -“The Village” (La aldea), de M. Night Shyamalan

Dirigida por M. Night Shyamalan, esta película narra la historia de una aldea invadida por extrañas criaturas que intentan dañar a quienes viven ahí. El estelar reparto de la película incluye a William Hurt, Sigourney Weaver, Joaquin Phoenix y Adrien Brody.

2005-“Johnny y June: pasión y locura”, de James Mangold

Esta es otra de las películas por las que fue nominado a un Oscar por su brillante actuación como el legendario músico Johnny Cash. Su compañera de elenco Reese Witherspoon se llevó su primer y único Oscar por su papel en el filme de James Mangold.

2010-“I’m Still Here”, de Casey Affleck

Fue un falso documental dirigido por Affleck, y escrito por él mismo y Phoenix. La película presuntamente narra la vida de Phoenix desde que anuncia su retirada como actor, relatando su transición profesional hasta convertirse en cantante de hip hop. . A lo largo del período de rodaje que acabaría dando pie a la demanda contra Affleck por acoso sexual, Phoenix se mantuvo en el personaje durante sus apariciones en público, dando a muchos la impresión de que estaba realmente comenzando una nueva carrera. Todo se trató de una broma.

2012-“The Master”, de Paul Thomas Anderson

En The Master, Phoenix es Freddie Quell, un veterano de la Segunda Guerra Mundial alcohólico, obsesionado con el sexo, que sufre de trastorno por estrés postraumático y que se esfuerza por adaptarse a una sociedad de posguerra. Dicha interpretación le valió su tercer nominación al Oscar, pero perdió contra el gran Daniel Day-Lewis por Lincoln.

2013- “Her” de Spike Jonze

En el filme dirigido y escrito por Spike Jonze, Joaquin da vida a Theodore Twombly, un hombre que tiene el corazón roto y se enamora de su asistente de voz (Scarlett Johansson).

2014-“Inherent Vice”, de Paul Thomas Anderson

Dirigida por el talentoso estadounidense Paul Thomas Anderson y basada en la novela homónima de Thomas Pynchon, la película narra la historia de Larry “Doc” Sportello, un investigador privado que trabaja en un misterioso caso de secuestro en California en 1970.

2015 -“Irrational Man”, de Woody Allen

En la película Hombre irracional, dirigida por Woody Allen, Joaquin Phoenix es el profesor de filosofía universitario Abe Lucas que atraviesa por una crisis existencial e inicia un romance con una de sus alumnas, interpretada por Emma Stone.

2017- “You Were Never Really Here” de Lynne Ramsay

En el thriller You Were Never Really Here, el actor da vida a un hombre, veterano de guerra y ex agente del FBI con trastorno de estrés postraumático, que rescata a mujeres víctimas de trata, el cual entra en crisis cuando descubre que su propia hija fue secuestrada. Por su interpretación se llevó el premio a mejor actor en el Festival de Cannes.

2018- “Don’t Worry, He Won’t Get Far on Foot”, de Gus Van Sant

Su segundo proyecto con Gus Van Sant. Después de quedar paralítico en un accidente de tránsito, John Callahan (Phoenix) trata de abandonar el alcohol. Apoyado por su novia y un amigo, Callahan participa, a regañadientes, en un programa de desintoxicación y en él descubre su talento para el dibujo. Está ambientada en la década de los 70?.