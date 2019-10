“Fue una m*erda conmigo”: Amigos de Luis Chataing rompen el silencio

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

“Luis fue una m*erda conmigo. Apenas me saludó, hizo referencia a que su esposa me conocía y me mandaba saludos y acto seguido me mandó literalmente al carajo. Me trató como un cero a la izquierda, me hizo dos preguntas pa*úas y ya. Me dio la espalda aburrido”, narró Psicovivir.

Luego de que Luis Chataing anunciara el cierre de su programa Conectados, en el que hablaba sobre la crisis económica y humanitaria que padece Venezuela, el psicólogo venezolano Alberto Barradas, conocido como Psicovivir, se manifestó.

Con información de El Farandi

Barradas aseveró que, hace algunos años, tuvo la oportunidad de ser entrevistado por Chataing y, pese a la emoción que el reconocido psicólogo sentía, el periodista apenas le prestó atención.

Luis Chataing lamentó no recibir apoyo de sus seguidores para seguir produciendo su podcast [VIDEO] https://t.co/JC0DxaA5yL pic.twitter.com/vosZ5SDBft — El Farandi (@elfarandi) October 7, 2019

De igual forma, Alberto aseguró que, después del incidente, lloró en su carro porque se sintió “frustrado” y “maltratado”. “Di las gracias y me fui. En el carro lloré”, aseveró.

Sin embargo, pese al hecho de que Chataing lo tiene bloqueado en Twitter, pidió a sus seguidores que apoyaran al artista. “Luis es una referencia nacional. Merece respeto y consideración. Sus logros no son pocos, y como referente comunicacional Luis Chataing tiene que ser respetado”, señaló.