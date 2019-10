¿Hackeo Hezbolá el Pentágono? (Videos)

Posteado en: Actualidad, Internacionales

Los reporteros se rascan la cabeza luego de un extraño problema técnico en el Pentágono, en el que el nombre del grupo militante libanés Hezbollah apareció en las pantallas de televisión sintonizadas en CNN en la pluma del edificio. Nadie sabe por qué.

Por: RT News

Varios periodistas del cuerpo de prensa del Departamento de Defensa acudieron a Twitter con alarma el lunes por la tarde para compartir fotos y videos del misterioso mal funcionamiento, algunos se preguntaron en voz alta si el grupo militante se había infiltrado con éxito en el Pentágono. Durante la falla, una imagen con la palabra “Hezbollah” en mayúsculas en la parte superior e inferior de la pantalla, con texto y gráficos indescifrables en el fondo.

So this just popped up on my TV screen as I was watching ?@CNN? …happened on at least two other screens at the Pentagon. ?@ChiefPentSpox? —is this a Pentagon issue or CNN issue? Did Hezbollah just successfully hack into something? #breakingnews pic.twitter.com/TlUv6I6xug — Carla Babb (@CarlaBabbVOA) October 7, 2019

La falla parece haber afectado a más de una pantalla de TV en el edificio y duró unos minutos.

Sin embargo, los detectives en las redes sociales pueden haber llegado al fondo del misterio, y algunos sugieren que los televisores simplemente se congelaron en una promoción para la tercera temporada de “Declassified” de CNN , una serie documental sobre la comunidad de inteligencia de Estados Unidos.

Literally not now, Hezbollah. (from the TV in the Pentagon bullpen ?) pic.twitter.com/1CJ2YUZ6n8 — Haley Britzky (@halbritz) October 7, 2019

Looks like it was the promo for the next episode of @RepMikeRogers' @CNNOriginals series #DECLASSIFIED got stuck… You should tune in, it's on this Sunday at 9 p.m. on @CNN. Not that I'm biased or anything… — ? Joshua Huminski ? (@joshuachuminski) October 7, 2019

Sin embargo, la rareza de corta duración no impidió que muchos de declarar el Departamento de Defensa fue víctima de un truco.