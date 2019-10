¡JAJAJA! Sacerdote despistado declaró “marido y mujer” a… los padrinos de la boda

Posteado en: Curiosidades, Titulares

Una mujer ha llevado a Reddit para reclamar que su hermano, que era el padrino de una boda, terminó casándose con la dama de honor de la novia después de que el sacerdote cometió un error con el registro de matrimonio.

Al ir al foro para explicar la situación, la mujer reveló que, para empeorar las cosas, el mejor hombre acababa de proponerle matrimonio a su novia el día anterior.

“Entonces, ¿cómo es esto para una historia de ‘esto no puede suceder'”, escribió la mujer. “Mi hermano era el mejor hombre para una boda y fue el testigo que firmó el registro. Sin embargo, el sacerdote jodió y enumeró a mi hermano y la dama de honor como los novios y los novios reales como testigos”, agregó.

“Ahora, ni una palabra de mentira, mi hermano está casado con la dama de honor y estamos tratando de solucionarlo. Además de esto, solo le propuso matrimonio a su novia ayer. Demasiado bueno para no compartir”, añadió,

Y mientras que otros usuarios de Reddit lo encontraron divertido, algunos cuestionaron cuán genuina era realmente la historia. En el Reino Unido, es una práctica estándar firmar el registro en la iglesia, y la mayoría de las parejas tienen dos testigos.

Y como señalaron los usuarios de Reddit, si este fuera el caso, es probable que el matrimonio se anule fácilmente. Uno escribió: “Literalmente no sucedió esto. “Si lo hiciera en una extraña línea de tiempo, sería motivo de una anulación inmediata y no sería un problema en lo más mínimo”.

Mientras que otro escribió: “Realmente deberían estar leyendo todo lo que firman, especialmente los contratos. Eso sería fácil de detectar y la firma estaría mal”.

Otros no estaban convencidos, sin embargo, con uno que decía “nadie lee lo que firman en la ceremonia”. “Es incómodo ir al frente de la ceremonia y mirar un documento que nunca has visto antes para asegurarte de que estás firmando algo válido”, escribió otro.

“Dicho esto, no tuve problemas para garantizar que donde estaba firmando simplemente dijera ‘testigo’ sin tomar un tiempo incómodamente largo. No estoy seguro de cómo estas personas fallaron en eso”, puso la usuaria.

Si bien no está confirmado si la historia es genuina o no, parece que el matrimonio podría ser anulado fácilmente. De acuerdo con Gov.uk, puede anular un matrimonio por varias razones, incluso si no dio su consentimiento.

Y les mostramos cómo una novia y un novio descarados fueron criticados por pedirles a las personas que no pueden asistir a su boda que les den dinero en efectivo a través de Paypal.