Así luce Rosita Vásquez, la reina de las radionovelas venezolanas a sus 87 años (FOTOS)

ROSITA VÁSQUEZ: . Sentada en la sala de su casa, en Terrazas de Las Acacias, rodeada de premios y retratos en blanco y negro que dan constancia de su gloria artística, Rosita Vásquez ejercita su memoria de casi 86 años. Sus confesiones no son aptas para un país de moral sensible: “Los abortos me los provocaba un mismo doctor porque cómo iba yo a salir en estado. Mi papá me mataba. Entonces para ellos era preferible matar a los carajitos y los mataban”. Así nos dio la bienvenida. . Rosita Vásquez: “Hasta aquí llegan los abortos” “Cuando me di cuenta de que Armando Palacios no se quería casar conmigo empezó puro aborto. Catorce abortos. La única vez que no fue aborto fue el único hijo que tengo, que ahora vive allá en México (Armando Palacios Angola)”. . Cuenta que de esas pérdidas, la más dolorosa fue la primera, un bebé de cinco meses. “Doctor, ¿y por qué usted no se dio cuenta que era un niño ya hecho?”, le reclamó. El médico le habría contestado que él tampoco lo sabía. Rosita lo duda. Lo dudó siempre. En las sucesivas discusiones con Palacios, para que respetara la vida fetal y formalizara el matrimonio, este siempre contestaba: “´¡Negra, pero quién va a estar casándose!´. Es que era muy mujeriego y pensaba que si se casaba iba a estar conmigo todo el tiempo. Una vez le dije ´Hasta aquí llegan los abortos´. Y él me preguntó qué era lo que pretendía decirle. Le recordé que ya llevaba 14 pérdidas y que esta sería la 15 y fue cuando nos casamos. En esos años, no existían las pastillas anticonceptivas y yo estaba enamorada de Armando Palacios”. Leer nota en @iconosrotos en twiter. Redacción: @llabanero