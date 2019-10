Madre venezolana en Argentina aclara malentendido que la hizo viral: “No todo lo que se dijo de esa imagen es cierto”

Posteado en: Curiosidades, Titulares

Una madre venezolana radicada en Buenos Aires, Argentina tuvo que aclarar un inconveniente en el que se vio involucrada por la mala intensión de una persona. Su nombre es Nayruvi De León, es venezolana, oriunda de Maracay, estado Aragua y vive desde hace un año y medio en la capital argentina. Actualmente trabaja como repartidora en una empresa llamada PedidosYa y recientemente fue hostigada en redes sociales por una fotografía que se descontextualizó y terminó siendo viral en la nación albiceleste.

Con información de Infobae

El pasado 3 de octubre comenzó a viralizarse en las redes sociales la foto de una mujer cargando a su bebé junto a una bicicleta, vestida con el uniforme de una empresa de repartos, incluida una mochila en la espalda, en publicaciones que aseguraban que entregaba los pedidos acompañada por su niña. Las publicaciones, que fueron compartidas en Twitter y Facebook más de 8.000 veces en menos de 12 horas, aseguraron que la imagen reflejaba la precarización de los trabajadores en el gobierno de Mauricio Macri.

El medio de comunicación Reverso logró contactar a la maracayera para que esta diera su versión de los hechos y aclaró el malentendido de una vez por por todas. Explicó que no trabaja con su hija arriba de la bicicleta, sino que al momento de la foto estaba dejándola en una guardería antes de irse a trabajar. En las últimas horas, el mismo medio publicó un video en el cual Nayruvi De León relató qué ocurrió aquel día.

“Hola, soy la chica de la foto que se hizo viral. Y no todo lo que se dijo acerca de esa imagen es cierto. Soy egresada de la Universidad Santiago Mariño de Venezuela como ingeniera de sistemas, pero llegué acá a Buenos Aires hace un año y un mes. Ahora estoy trabajando acá, como repartidora de PedidosYa. Me di cuenta de que se hizo viral esta imagen cuando comenzaron a enviar de diferentes países”, indicó De León.

Y agregó: “Paisanos míos de Venezuela que están en Chile, Colombia, Perú y bueno, ya de última, me empezaron a enviar de Venezuela. Ese día yo me acerqué hasta la Avenida Belgrano a activar mi cuenta de PedidosYa para salir a trabajar luego de dejar a mi bebé en su jardín. Salgo con todos mis implementos de trabajo porque me chocan las horas tanto de entregar a mi bebé en el jardín como para salir a trabajar”.

“Yo tengo la bicicleta en la mano y me fui a voltear. Cuando me volteo veo que un señor está enfocándome con su cámara. Se me acerca y me dice: ‘Estaba esperando a que te montaras en la bici para tomarte la foto’. O sea él me dio a entender que no tomó la foto. Yo me fui del sitio, le dije que no monto a mi bebé, o sea se que eso es totalmente ilegal. Le puede pasar algo a mi bebé en la bici y seguí mi camino. Y al día siguiente es que me encuentro con todo esto de la imagen en todas las redes”, continuó.

“Me molestó porque no me dieron permiso para tomarme esa foto. Segundo, porque estaba con mi bebé. Sale la carita de mi bebé en esa foto. Y luego el otro sentimiento fue de mucha tristeza. Tristeza por todas las personas que de verdad creen en mi, que me conocen y saben lo que de verdad soy yo. Porque se sienten orgullosos de mi y bueno, yo sé que no soy la única madre que sale a luchar por su hija. Somos muchas. No solamente las venezolanas, las madres venezolanas sino las madres en todo el mundo”, sostuvo De León.

La joven mamá detalló que dos primos que viven en la Argentina la ayudan con los gastos, pero que lo que gana como repartidora, actividad que comenzó a realizar hace dos meses, es para cubrir las necesidades de su hija. La mujer envió por WhatsApp a Reverso una foto suya, y explicó: “Así es que salgo a trabajar, solita, sin la bebé”.

“Sentí mucha decepción de aquellas personas, que me daban malos comentarios sin saber lo que de verdad yo estoy viviendo día a día con mi bebé. Pero nada, no le presto atención y cada día sigo luchando por mi hija”, concluyó la mujer.