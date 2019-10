¡Enhorabuena! Yulimar Rojas es nominada para ser la atleta femenina del año de la Iaff

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La deportista venezolana Yulimar Rojas sigue cosechando grandes noticias alrededor de su carrera, ahora ha recibido el anuncio de que ha sido nominada para ser la atleta del año de la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (Iaff).

La información fue publicada a través de la cuenta en Twitter de la organización deportiva, quien reseñó que la criolla acompañará a otras 11 atletas para aspirar al premio.

Rojas viene de coronarse como la mejor saltadora del año, tras coronarse en el Mundial de Doha, en una competencia que le ratificaron como la figura deportiva más importante del certamen.

? #AthleticsAwards announcement

Yulimar Rojas is one of 11 nominees for Female Athlete of the Year 2019.

Retweet this post to vote for her ? pic.twitter.com/oEZ27PNure

— IAAF (@iaaforg) October 15, 2019