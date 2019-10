Quién era Sulli, la estrella del K-pop atormentada por las críticas y los ataques de pánico

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Choi Jin-ri tenía sólo 11 años cuando su inquietud por el mundo artístico la llevó a interpretar a la princesa Seonhwa en el drama Ballad of Seodong, pero fue rencién en 2009 cuando saltó a fama con el nombre de Sulli, como parte de la banda femenina de K-Pop f(x).

Por Infobae

Durante años logró lo que miles de adolescentes en Corea del Sur anhelan: tener éxito como cantantes y una legión de fans. Pero el sueño de otras se convirtió en una pesadilla para la joven Sulli, quien en 2015 decidió abandonar la agrupación.

Se dijo primero que deseaba darse un tiempo para descansar, pero detrás de su decisión también se escondían las duras críticas que Sulli recibía en redes sociales. Necesitaba darse un respiro y alejarse del mundo del K-Pop.

“Sulli, miembro de f(x) está mental y físicamente exhausta debido a los continuos comentarios maliciosos y rumores falsos y ha expresado su deseo de tomarse un descanso de sus actividades como celebridad. Después de una cuidadosa deliberación y teniendo en cuenta su deseo, reduciremos sus actividades y le dejaremos tomar un descanso por el momento”, se leía en un comunicado de SM Entertainment.

La joven, nacida en Yangsan el 29 de marzo de 1994, recobró su fuerza, decidió retirarse por completo de f(x) y un par de años después volvió a la escena, pero ya más enfocada en la actuación, la actividad que -dijo- podría haber realizado por el resto de sus días.

Actuó en 2017 en las películas “Real” y “Burning” y este año tuvo una participación especial en el drama “Hotel del Luna”.

Pero aunque se alejó del K-Pop, las críticas nunca dejaron de perseguirla, sobre todo porque en una sociedad como la coreana, que suele ser muy severa con sus ídolos (estrellas pop). A Sulli no le importaba cuidar cada detalle de su imagen pública. Y tras su salida de f(x) los crueles comentarios de trolls inundaron sus redes sociales.

“No soy una mala persona, ¿Por qué hablan mal de mí? Díganme una sola cosa que haya hecho para merecer esto”, comentó en una reciente transmisión en vivo por Instagram.

Y fue otra transmisión en Instagram la que volvió a ponerla en el centro de las críticas: mientras compartía con sus seguidores algunos momentos de su intimidad y se cepillaba, la blusa que portaba -con un gran escote en “V”- no pudo cubrirla lo suficiente y se alcanzó a ver uno de sus pezones.

Aunque algunos de sus seguidores trataron de defenderla, pero el escándalo creció a raíz de todos los comentarios negativos que recibió por su manera de vestir.

El tema ya había dado de qué hablar hace algunos años, cuando Sulli habló abiertamente de su gusto por no usar sostén. Fue conocida como la controversia “no bra”. La propia Sulli compartió en sus redes videos y fotografías donde se notaba que no utilizaba esa prenda.

“Los bra tienen tirantes, no son buenos para la salud. No usarlo es cómodo. Es algo hermoso y natural- Para mí, un bra es como un accesorio. Algunas prendas van con él y otras no. Por eso a veces no uso bra”, explicó.

A Sulli también la señalaron por unas fotos en las que aparecía recostada junto a un hombre y con la cabeza de él en el vientre de la cantante. “¿Por qué?”, se preguntaba la también actriz al recibir los comentarios negativos.

“Los que me conocen saben bien que no tengo malas intenciones. Como sea, hay mucha gente que sólo me ve con prejuicio y me juzga y es algo que me molesta”, aseguró entonces.

Y como si las críticas a su alrededor no fueran suficientes, Sulli vivía otro drama interno: fobia social y trastorno de pánico.

“Lo he tenido desde que era muy joven. Hubo veces en que gente cercana, algunos de mis amigos cercanos me dejaron. La gente me lastimó, así que todo lo demás se vino abajo. No sentía que tuviera a nadie de mi lado o alguien que pudiera entenderme. Por eso me desmoroné por completo”, confesó el año pasado en su reality, “Jinri Store”.

Pese a las críticas y polémicas que enfrentó, Sulli parecía recuperada y en enero de este año lanzó su sencillo “Goblin”. Además participó en el programa coreano The Night of Hate Commentos, en donde habló del asunto de las críticas que los famosos reciben a través de redes sociales.

Sulli dijo que deseaba que las personas pudieran aceptar que los demás son diferentes. “Hay tantos tipos únicos de personas en este país con tanto talento y siento que lo están desperdiciando al poner su energía en criticar a otros en internet”.

No se sabe si la estrella enfrentaba por algún problema emocional. Este lunes fue encontrada muerte en su casa en Seongnam. Aunque aún no se confirma, la principal hipótesis que se maneja es el suicidio.