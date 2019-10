El polémico DETALLE en el debut de Jennifer Aniston en Instagram que no pasó desapercibido (FOTO)

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Jennifer Aniston está causando impacto en las redes sociales por haber incursionado en Instagram de la manera más fantástica posible. La actriz de cine y televisión, compartió una fotografía con Matthew Perry, Courteney Cox, Matt LeBlanc, David Schwimmer y Lisa Kudrow, sus ex compañeros en la serie Friends.

Ha tan solo horas de haber creado la cuenta, ya posee casi 10 millones de seguidores; sin embargo, la foto de estreno no solo ha traído alegría a los fanáticos, sino también “polémica”, pues algunos usuarios de Twitter e Instagram encontraron algo inusual en la instantánea.

Los haters también decidieron hacer su aparición y pese a que no había nada malo que transmitir en esa foto siempre encuentran algún resquicio por el cual entrometerse. Fue así que alguno insinuó que había cocaína en el único teléfono celular que podía verse en escena. Una carcasa negra con algo blanco sobre ella, sumada a la baja calidad de la imagen, dio rienda libre a la imaginación de miles de usuarios que quisieron ensuciar el momento.

Uno de los primeros usuarios en hacer referencia a la sustancia blanca fue una mujer identificada en Twitter como Paolette quien señaló: “Las líneas de coca sobre el iPhone en la primera foto de Instagram de Jennifer Aniston es un forma infernal de hacer tu debut en la red social”. Paolette citaba otra cuenta Friends TV Show que hacía el anuncio sobre la imagen, sin referencias sobre drogas. El mensaje que sí despertaba las sospechas tuvo gran repercusión: casi 500 retuits y 2.600 likes.

Sin embargo, no todos los usuarios se hicieron eco de estas absurdas acusaciones. Por el contrario, todos coincidieron que se trataba o bien de un reflejo o de un sticker que compone la armazón que protege el teléfono móvil.

The lines of coke on top of the iphone in Jennifer Aniston’s first Instagram picture is one hell of a way to make your social media debut. https://t.co/5mLshMlNxL — ? ? ? ? ? ? ? ? (@deviIette) October 16, 2019