Filtraron carta de Trump donde le advierte a Erdogan las consecuencias de atacar Siria

La periodista Trish Regan filtró una copia de la carta que envió el presidente de Estados Unidos, Donald Trump a su homólogo turco Recep Tayyip Erdogan advirtiéndole sobre las consecuencias de atacar Siria.

En la misiva, Trump le sugiere que no “sea un tipo duro! ¡No seas tonto!”. Dice que podría destruir la economía de Turquía si Siria no se resuelve por la vía humana.

