Administración de Guaidó estimó recibir financiamiento del FMI para reconstruir Venezuela

Alejandro Grisanti, miembro de la junta directiva ad hoc de la petrolera estatal Pdvsa, dijo que el equipo del presidente encargado Juan Guaidó se reunió con funcionarios del Fondo Monetario Internacional (FMI) para discutir la posibilidad de un paquete de financiamiento de al menos 60 mil millones de dólares para reconstruir la economía venezolana.

Por Ben Bartenstein | Bloomberg

Traducción libre del inglés por lapatilla.com

El equipo de Guaidó quiere una “reestructuración ordenada” con los acreedores, dijo Grisanti en la reunión anual del Instituto de Finanzas Internacionales en Washington, DC.

La economía de Venezuela se ha reducido a alrededor de 60 mil millones de dólares solamente este 2019. Además, el país ha perdido alrededor del 83% de su riqueza en los últimos siete años.

EEUU ha señalado nuevamente que Citgo, la filial de refinación de Pdvsa en su país, está protegida.

