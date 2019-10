Los Runrunes de Nelson Bocaranda

Posteado en: Opinión

ALTO

CORRUPCION MIL MILLONARIA:

El trabajo de investigación periodística de la Agencia Bloomberg firmado por Charlie Devereux y Michel Smith con la colaboración de Blake Schmidt, Fabiola Zerpa, Hugo Miller, Patrick Winters, Joao Lima, Ben Bartenstein y Alex Vasquez arroja mas luces, muy contundentes, sobre el esquema de la corrupción de los regímenes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Esta vez la pesquisa se orientó desde un banco suizo con sede en Ginebra, ya mencionado en los últimos años en otras corruptelas de alto monto, el CBH, Compagnie Bancaire Helevetique. Para la investigación fueron claves los aportes de Zair Mundaray, ex asistente de la Fiscal General Ortega Díaz, quien tuvo a su cargo investigaciones de delitos financieros desde la Fiscalía General hasta mediados de 2017. Extraigo segmentos: “Cuando la escasez crónica de alimentos en Venezuela comenzó a intensificarse, Naman Wakil, un ex vendedor ambulante (en Petare) que hizo millones de dólares suministrando carne a los programas alimentarios del gobierno socialista, decidió compartir la riqueza. Wakil ordenó a sus banqueros suizos transferir $ 5,9 millones a familiares del Ministro de Alimentación venezolano, Carlos Osorio, quien le había otorgado los contratos de carne, según muestran los registros bancarios. Los legisladores venezolanos calificaron esta serie de pagos de 2012 y 2013 como “transacciones sospechosas” en un informe oficial. “Llámalo como quieras: sobornos, comisiones, es corrupción”, dijo el legislador Ismael García, quien ayudó a redactar el informe y ahora vive en el exilio en Costa Rica. Ni Wakil ni Osorio han sido acusados ??penalmente, pero los fiscales estadounidenses ahora están investigando los contratos de Wakil como parte de una amplia investigación de la corrupción venezolana… El injerto gobierno-banca global es casi común en Venezuela, donde los economistas estiman que la corrupción desvió al menos $ 385 mil millones en fondos públicos de 2003 a 2015. Sin embargo, hay algo notable sobre las transferencias de $ 5.9 millones de Wakil: solo un banco estuvo involucrado. Ambas partes de cada transacción, pagador y beneficiario, utilizaron cuentas en CBH Compagnie Bancaire Helvetique SA, con sede en Ginebra, un banco familiar que se ha multiplicado por ocho desde 2006. Los clientes venezolanos, específicamente aquellos que ganaron millones haciendo negocios con su gobierno, han sido parte del negocio del banco, dijo Mundaray… Los fiscales estadounidenses están investigando al menos a cinco venezolanos que ingresaron a CBH y son sospechosos de corrupción, dijeron dos personas familiarizadas con las averiguaciones… Wakil no respondió a los mensajes que se dejaron en la oficina de una empresa familiar, con un socio comercial y con un abogado que figura como el agente registrado de varias empresas que Wakil ha establecido en Florida. Osorio negó las acusaciones de corrupción en un tribunal civil venezolano, donde un juez dictaminó en 2017 que el informe de los legisladores lo había difamado. Osorio no respondió a las solicitudes de comentarios enviadas al Ministerio de Información de Venezuela ni a la empresa estatal que dirige… Servir a los titulares de cuentas en ambos lados de las transferencias de dinero, como lo hizo CBH para el vendedor de carne, Wakil, no era una práctica aislada, según tres personas con conocimiento de las actividades del banco. Los banqueros instaron a los clientes venezolanos a que sus asociados también abrieran cuentas con CBH, dijeron las personas. Los clientes que usan transferencias internas pueden evitar cables externos que son monitoreados por sistemas reguladores diseñados para detectar transacciones sospechosas… Wakil, de 58 años, nació en Alepo, Siria, emigró a Venezuela y vivió en Caracas en Petare, uno de los barrios marginales más grandes del mundo. Pasó de vender productos en las calles a una inmensa riqueza. Según el informe de los legisladores venezolanos, tenía una estrecha relación con Osorio, un importante general del ejército de Venezuela que supervisaba miles de millones de dólares en contratos de alimentos como ministro de alimentación… Osorio ha ocupado una serie de poderosos puestos bajo Maduro, y en junio fue puesto a cargo de una compañía minera estatal. El ex jefe de inteligencia militar de Venezuela (M/G Hugo Carvajal Barrios) describe a Osorio como el asesor espiritual clave de Maduro, un hombre que aviva la fascinación del presidente con la santería y otras religiones que fusionan aspectos de las religiones africanas, indígenas y cristianas… En 2017, Osorio ganó la demanda por difamación contra un ex diputado y dos legisladores en ejercicio, argumentando que sus acusaciones de corrupción no eran ciertas. Un juez ordenó a los legisladores pagar 900 millones de bolívares (en ese momento, alrededor de $ 447,461 al tipo de cambio oficial y $ 129,571 al tipo del mercado negro) y dejar de publicar información sobre Osorio. Cinco meses después, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos impuso sanciones a Osorio en relación con los mismos alegatos, y concluyó que Osorio “fue cómplice de estafar al Estado de hasta $ 573 millones a través de la corrupción en el programa de alimentos de Venezuela”… La especialidad de Wakil era comprar carne y aves de corral baratas, algunas de ellas cerca de su fecha de vencimiento, en Brasil, y luego venderlas a los programas alimentarios venezolanos con recargos en sus precios, según los resultados de la investigación de la Asamblea Nacional. En solo unos años, aseguró cientos de millones de dólares en contratos estatales, demostrado por los investigadores… Su fortuna personal alcanzó los $ 400 millones en septiembre de 2015, según un intercambio de correos electrónicos ese mes entre uno de sus abogados y uno de sus banqueros que se convirtieron en parte de los “Papeles de Panamá”. (El consorcio internacional de periodistas de investigación publicó ese caché de millones de documentos filtrados de una firma de abogados panameña en 2016)… gran parte de las ganancias de Wakil llegaron a los EE. UU., donde compraron juguetes llamativos. Él y su familia poseen al menos 11 propiedades en Miami, la mayoría a través de compañías que controlan. Eso incluye un apartamento de lujo cerca de la Bahía de Biscayne en Coconut Grove que Wakil compró por $ 3.2 millones en 2011… Wakil condujo BMW y Range Rovers, según múltiples multas de tráfico que acumuló en el sur de Florida. A fines de 2016, compró un condominio de $ 5.6 millones en Porsche Design Tower, un edificio de 60 pisos frente al mar que fue diseñado conjuntamente por el fabricante de automóviles alemán… Durante siete meses a partir de diciembre de 2012, Wakil ordenó a sus banqueros de CBH que hicieran ocho transferencias de sus cuentas, de acuerdo con documentos bancarios en el centro de una investigación que los fiscales venezolanos abrieron sobre las acusaciones de corrupción de los legisladores en 2016 … No está claro qué sucedió con el caso oficial después de que Mundaray y sus colegas abandonaron Venezuela. Para 2012, Wakil tenía varias cuentas y su fortuna personal llegó a $ 400 millones en septiembre de 2015, según un intercambio de correos electrónicos ese mes entre uno de sus abogados y sus banqueros que se convirtieron en parte de los “Papeles de Panamá” (el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación publicó en 2016 ese caché de millones de documentos filtrados de un bufete de abogados panameño)… La oficina del Fiscal General suizo le dijo a Bloomberg este mes que ha estado investigando acusaciones de lavado de dinero en bancos suizos por parte de venezolanos, pero se negó a hacer más comentarios…”.

MEDIO

LA INEFABLE TANIA:

La activista chavista Tania Valentina Díaz fue esquiva sobre los problemas que aquejan al ciudadano común en su entrevista con Vladimir Villegas insistiendo que todos ellos responden a un ataque de países extranjeros. Argumentó que mantienen intención de dialogar pero que la “oposición” no quiere trabajar para ello: “Quién se ha retirado del diálogo? Estamos en la AN esperando que esa oposición entre en la sensatez y comience a trabajar por el país”, dijo. La perla de sus galimatías acostumbrados fue cuando en referencia a los errores del chavismo en cuanto a la economía, Díaz manifestó desconocer el tema y que no sabe nada sobre posibles mejoras: “¿Qué errores ha cometido el Gobierno? No lo sé, hacer análisis en economía no es mi materia específicamente”. Luego habló sobre la situación de Ecuador, solicitando “prudencia para ayudar a los compatriotas” que se encuentran en este país. Nada que mencionar sobre los venezolanos detenidos, supuestamente pagados, en las protestas. Extraño que no se la hubieran llevado al paseo oficial de Diosdado a China o a Corea del Norte como si hizo Adán Chávez en su viaje con ella a esos países. Solo ven la paja en el ojo ajeno pero no la viga que tienen entre sus párpados…

LOS REVOCATORIOS ¿YA?:

Súmate alerta que a partir de hoy 15 de octubre se inicia el período para ejercer el derecho constitucional a la solicitud del Referendo Revocatorio de mandatos de los cargos de elección popular de Gobernadores de 22 de los 23 estados del país, consagrado en el artículo 72 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ya que a partir de esta fecha se cumplen dos años de la elección y en los próximos días se cumplirán los dos años de la juramentación y toma de posesión de sus cargos, alcanzando la mitad del período constitucional para el cual fueron electos. Este proceso de elección de Gobernadores estuvo plagado durante su realización como después de la votación de una serie de irregularidades y omisiones que afectaron su transparencia y competitividad, en el cual el CNE llegó incluso a permitir el fraude contra la expresión de la mayoría de la voluntad popular en el estado Bolívar que eligió como su Gobernador al candidato Andrés Velásquez y se alineó con la declaración de la vacante absoluta del cargo de Gobernador en el Zulia, porque el candidato electo Juan Pablo Guanipa se negó a juramentarse ante la inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente, hecho aprovechado por el CNE para convocar una nueva elección de gobernador en ese estado el mismo 10 de diciembre cuando se realizaron las elecciones de Alcaldes. El trapiche noticioso que a la vez registra todos los abusos y violaciones contra la Constitución Nacional con frecuencia nos distrae de lo importante para meternos solo en lo urgente…

LA CONSTITUCIÓN OBLIGA:

Lo transcribo pues cada día los rojos quieren alegar lo contrario. Como lo establece el artículo 191 de la Constitución, si un diputado acepta otro cargo público este pierde su investidura y no podrá regresar al Parlamento, así luego ya no esté en ese puesto para el cual fue nombrado. Según una base de datos del equipo de Runrun.es, y siguiendo lo que establece la norma constitucional, solamente un total de 29 diputados chavistas principales son los que pueden asistir nuevamente a las sesiones, ser tomados en cuenta para derechos de palabra, proponer puntos en los debates, votar y firmar la lista de asistencia.

El resto de parlamentarios – un total de 26 – optaron a otros cargos públicos: 4 como ministros, 4 como directores en gobernaciones, 5 son alcaldes, 7 son gobernadores, Asdrúbal Chávez como presidente de Citgo y como presidente del Banco Central de Venezuela (BCV), Ricardo Sanguino. Ramón Lobo ha asistido a las sesiones a pesar de ser actual Consejero Ministro de la Embajada en Arabia Saudí. Los parlamentarios más reconocidos como Héctor Rodríguez, Víctor Clark, Carmen Melendez, Haiman El Troudi y Ricardo Molina no pueden volver. Pero estas curules cuentan con sus suplentes para asistir a las sesiones, porque además la mayoría de los diputados que ganó el chavismo fue a través del voto lista que otorga más de un suplente. Sin embargo, el constituyente Francisco Torrealba (Psuv-Portuguesa) aseguró al terminar la sesión del martes, 24 de septiembre, que fue un encuentro “entretenido” y que seguirán asistiendo. Pero, nuevamente, el segundo vicepresidente del Parlamento, Stalin González, insistió en que estos diputados perdieron automáticamente su curul dentro de la AN al aceptar irse a otras instituciones con otros cargos.

Más Runrunes…