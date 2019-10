Así se desprendió un iceberg de 35 kilómetros de la Antártida (VIDEO)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Un gran iceberg, de aproximadamente 260 kilómetros cuadrados, recientemente se ha partido de la plataforma de hielo Getz en la Antártida Occidental.

Por Infobae

Utilizando imágenes de la misión Copernicus Sentinel-1 del 2 de septiembre al 14 de octubre de 2019, esta animación muestra la ruptura del iceberg antes de girar en el Mar de Amundsen, informó la Agencia Espacial Europea.

El iceberg tiene aproximadamente 35 kilómetros de longitud y 10 de ancho. Nombrado B47 por el Centro Nacional de Hielo (NIC) de Estados Unidos, el iceberg fue descubierto y confirmado por primera vez mediante imágenes de Copérnico Sentinel-1 por un analista del NIC.

La misión Copernicus Sentinel-1 lleva un radar que puede tomar imágenes sin importar el día o la noche y esto permite ver durante todo el año, lo que es especialmente importante durante los largos y oscuros meses del invierno austral.

No es el primer iceberg gigante que se desprende este mes del territorio Antártico. A principio de octubre, un iceberg de unos 1.580 kilómetros cuadrados, unas cinco veces el tamaño de la isla de Malta, se había desprendido de la plataforma de hielo Amery, una de las más grandes de la Antártida.

Se denominaba D28 y se desprendió totalmente de la plataforma ubicada al este de la Antártida el pasado día 25. La profesora Helen Fricker, del Instituo Scripps de ocenografía, subrayó que no existe ningún vínculo entre estos evento y el cambio climático. “Aunque hay mucho de lo que preocuparse en la Antártida, aún no hay motivo de alarma para esta plataforma de hielo en particular”, añadió Fricker.

La extensión del hielo del mar Ártico durante el verano es “uno de los principales y más sensibles indicadores del cambio climático” y el mínimo anual se produce en septiembre, señaló el programa Copérnico en un tuit en el que recuerda que este año esta extensión “fue una de las más bajas jamás observados”.

A large #iceberg recently calved from the Getz Ice Shelf in West #Antarctica. This animation, made using @CopernicusEU #Sentinel1 images taken from 2 September to 14 October, shows the berg breaking off before spinning around in the Amundsen Sea ? https://t.co/EQzSnjQyg8 pic.twitter.com/cLyxSlz2nK

— ESA (@esa) October 17, 2019