¡DIVINA! La Beba Rojas mostró sus pezones antes de entrar al quirófano

View this post on Instagram

@drsamirbarbour , excelencia total , OJO mi cirugía fue en los senos maxilares , ESTO NO TIENE QUE VER CON BELLEZA ✖️ , ESTO TIENE QUE VER CON SALUD ✔️, me siento muy bien como estoy 😉 ; lo único que no me gusta es que debo estar un buen rato sin hablar , y eso me vuelve 🤪🤪🤪 , además con la anestesia la boca me quedó como un 🦆… vayan a mis historias 🔼🔼🔼 pa’ que gocen! 😅😂🤣