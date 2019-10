EN VIDEO: Así fue el fuerte tiroteo en Sinaloa durante la captura del hijo de “El Chapo”

El centro de la ciudad de Culiacán fue paralizada por diferentes enfrentamientos entre policías, militares y miembros del crimen organizado, esto presuntamente por que exigen la liberación de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera “El Chapo” o un operativo para encontrar a Iván Archivaldo Guzmán el hijo mayor. Así lo reseñó el medio de Mexico Realidad San Luis a través de su portal web.

A través de varios videos de ciudadanos, que circulan en las redes sociales se habló de varios puntos donde se dieron enfrentamientos con armas de fuego, en ellos se puede observar camionetas grandes, algunas blindadas con sujetos que portan armas largas como la conocida “Barrett” calibre 50 y otras armas largas.

Hasta el momento todavía no ha habido pronunciamiento por parte de las autoridades sobre los hechos, solamente se sabe que hay operativos por parte del Ejercito Nacional y por lo pronto exhortan a la gente a no salir de sus hogares.

También se habla de la fuga de varios reos del penal de Aguaruto Culiacán, esto como parte del enfrentamiento que se ha dado entre autoridades y miembros del crimen organizado, no se ha dado a conocer si entre estos hay algún reo de alta peligrosidad y se espera en breve se pronuncien ante la situación.

Reports are swirling that El Chapo's eldest son, Iván Archivaldo Guzmán, has been captured in a gun battle in Culiacán, Sinaloa. The cartel is not letting up. Videos and images such as the one below began surfacing online just minutes ago. pic.twitter.com/Ol6MI3qgft

