Mike Pompeo acusa al régimen de Maduro de utilizar la comida como “arma política”

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, acusó al presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, de usar los alimentos como un “arma política”.



Por voanoticias.com

Pompeo alertó además sobre el hecho de que más del 90 por ciento de los venezolanos no puede obtener lo necesario para cubrir las necesidades alimentarias más elementales.

El secretario de Estado estadounidense ha sido una voz clave dentro de su gobierno para visibilizar en el terrero internacional la crisis que padece Venezuela.

“Más de 280 millones de personas padecen hambre crónica, incluido el 94 por ciento de los venezolanos que no pueden cubrir las necesidades alimentarias diarias. Los venezolanos se refieren a esto como la ‘dieta de Maduro’”, indicó Pompeo en su cuenta de Twitter junto a un video.

More than 280 million people suffer from chronic hunger, including 94% of Venezuelans unable to cover daily food needs. Venezuelans refer to this as the “Maduro diet.” While the U.S. gives millions of $ in aid, Maduro uses food as a political weapon. #MaduroMustGo #WorldFoodDay pic.twitter.com/YWV3VroEDO

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) October 16, 2019