Pompeo afirmó que inclusión del régimen de Maduro en el Consejo de DDHH es una farsa (Comunicado)

El Secretario del Departamento de Estado de EEUU, Mike Pompeo, cuestionó la inclusión de un representante del régimen chavista de Nicolás Maduro en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU).

lapatilla.com

“China y Rusia votaron para poner a Nicolás Maduro en el Consejo de Derechos Humanos de ONU”, comentó Pompeo en su cuenta de Twitter. “Farsa. Por eso necesitamos la Comisión de derechos inalienables del Departamento de Estado”, agregó.

De acuerdo con el máximo diplomático estadounidense, “Maduro está destruyendo a propósito los derechos humanos de todos los venezolanos”.

China and Russia voted to put Nicholas Maduro on @UN_HRC. Farce. This is why we need the @statedept Commission on Unalienable Rights. Maduro is purposefully destroying the human rights of every Venezuelan. #EstamosUnidosVE https://t.co/wXaM27p5vq

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) October 17, 2019