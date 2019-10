Unión Interparlamentaria aprueba informe sobre Venezuela: Exige cese del acoso a diputados y la liberación de Requesens

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La Unión Interparlamentaria aprobó informe sobre Venezuela, en el que exige cese del acoso a diputados de la Asamblea Nacional y la liberación inmediata del diputado Juan Requesens, según informó en su cuenta en la red social la diputada a la Asamblea Nacional por el estado Zulia, Delsa Solórzano.

lapatilla.com

“El Consejo de Gobierno de la IPU141 adopta una decisión sobre los parlamentarios de Venezuela, expresando preocupación por el aumento de la intimidación de los parlamentarios de la oposición y pidiendo al gobierno de Venezuela que garantice que la misión de la UIP aborde las preocupaciones de derechos humanos y ayude a encontrar una solución”, reseña un tuit de la organización.

Governing Council at #IPU141 adopts decision on #Venezuela MPs, expressing concern about increased intimidation of opposition MPs and calling on Venezuela govt to give assurances to allow IPU mission to address #humanrights concerns and to help find a solution @delsasolorzano pic.twitter.com/s6s9lNQ2mT

— IPUparliament (@IPUparliament) October 17, 2019