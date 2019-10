¿Un portal hacia otra dimensión?: La Nasa muestra una galaxia “de ciencia ficción” (Foto)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

La NASA ha publicado este viernes en su página web una espectacular fotografía de la galaxia NGC 4380 captada por el telescopio espacial Hubble.

Por: RT

“Parece un efecto especial sacado directamente de una película de ciencia ficción o de fantasía girando como un portal abierto hacia otra dimensión”, la describe la agencia estadounidense, aclarando, no obstante, que este tipo de galaxia es bastante común en el universo.

La agencia indica que este tipo de “colecciones colosales de estrellas”, que en ocasiones se cuentan por miles de millones, tienen forma de “disco plano”. Asimismo, precisa que “sus elegantes brazos espirales […] giran alrededor del abultado núcleo”, que brilla intensamente y posee la mayor concentración de estrellas de la galaxia en cuestión.

Este miércoles el Hubble consiguió captar el primer cometa interestelar confirmado, ofreciendo a los astrónomos la fotografía más nítida conseguida hasta la fecha de este misterioso objeto bautizado como 2I/Borisov.

