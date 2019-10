La razón del Príncipe Harry para justificar el distanciamiento con su hermano William

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

El príncipe Harry ha admitido que él y el príncipe William están en “caminos diferentes”, pero negó que exista una relación tensa entre ellos. Hablando para la cadena ITV para un documental de una hora de duración, filmado durante su viaje y el de Meghan Markle a África el mes pasado, el duque de Sussex reconoció por primera vez las tensiones con su hermano mayor. Se ha especulado sobre el distanciamiento de Harry y William en los últimos meses, luego de la ruptura de los llamados “Fabulosos Cuatro”.

Ahora, en una sincera entrevista, Harry negó la grieta con William, pero admitió que tampoco ha sido fácil para ellos: “Como hermanos, tenemos días buenos y días malos”.

Se cree que William expresó su preocupación por la relación de Harry con Meghan al principio de la relación, mientras que los Sussex abandonaron el Palacio de Kensington y se mudaron a Windsor a principios de este año. La fundación de caridad también se dividió, con Harry y Meghan listos para lanzar sus propios proyectos caritativos el próximo año.

En la entrevista, el príncipe afirmó: “Parte de este papel, parte de este trabajo y esta familia bajo la presión que está, inevitablemente suceden cosas”.

“Somos hermanos, siempre seremos hermanos. Ciertamente, estamos en diferentes caminos en este momento, pero siempre estaré allí para él y, como sé, él siempre estará para mí. No nos vemos tanto como antes porque estamos muy ocupados, pero lo amo mucho y la mayoría de las cosas se crean de la nada“, dijo Harry, de 35 años.

Las declaraciones están en el documental, Harry & Meghan: An African Journey. La producción de ITV siguió la gira de diez días de Harry y Meghan por el sur de África.

En una entrevista desgarradora, Harry también habló sobre la “herida” que dejó la muerte de su madre y reveló que cada clic y flash de una cámara le da “el peor recordatorio de su vida”.

Harry dijo que sentía una gran presión al ser miembro de la familia real, y que estaba estresado por los recuerdos de la relación de su madre con la prensa. “¿Te sientes en paz de alguna manera o todavía es una especie de herida que supura?”, le preguntó Tom Bradby. A lo que él respondió: ‘Creo que probablemente es una herida que supura. Creo que ser parte de esta familia, en este papel, en este trabajo, cada vez que veo una cámara, cada vez que escucho un clic, cada vez que veo un flash, me lleva de vuelta, así que en ese sentido es el peor recordatorio de su vida en comparación con el mejor”.

“Mi madre me enseñó valores que siempre trataré de mantener, a pesar del papel y el trabajo que a veces conlleva. Ahora tengo una familia que proteger. Todo lo que pasó y lo que le sucedió sigue siendo increíblemente crudo todos los días. No soy paranoico, pero no quiero que se repita el pasado. No seré intimidado para llevar un juego que mató a mi madre”, fue la contundente respuesta del nieto de Isabel II sobre los ataques que tanto él como su esposa sufren de la prensa británica desde que casaron en mayo de 2018.

“Para mí y para mi esposa, por supuesto, hay muchas cosas que duelen, especialmente cuando la mayoría de ellas son falsas”, dijo Harry sobre el constante escrutinio de los medios de comunicación. “Pero todo lo que tenemos que hacer es centrarnos en ser reales, centrarnos en ser las personas que somos y defender lo que creemos“, agregó.

Meghan también se sincero durante una emotiva entrevista con Bradby, que se transmitió esta noche. En él, Meghan dijo que ella está “existiendo, no viviendo” mientras lucha con las presiones de la vida real y el escrutinio de los medios. Casi al borde de las lágrimas, la ex actriz dijo conmovida: “No mucha gente me ha preguntado si estoy bien”.

“Cuando conocí a Harry, mis amigos estaban tan emocionados, mis amigos estadounidenses estaban felices porque yo estaba feliz. Pero mis amigos británicos, que estaban seguros de que era encantador, me dijeron que no debía hacerlo porque ‘los tabloides británicos destruirán mi vida”, contó Meghan ante las cámaras. “Como soy estadounidense, muy ingenuamente no lo entendí”. Y añadió: “Nunca pensé que esto sería fácil, pero pensé que sería justo y esa es la parte que es realmente difícil de conciliar”.

Perhaps the key moment in my interview with Meghan tonight. pic.twitter.com/grIsq7f5QX — tom bradby (@tombradby) October 20, 2019

“Le he dicho durante mucho tiempo a H, así lo llamo, que no es suficiente con sobrevivir. Ese no es el punto de la vida. Tienes que prosperar y sentirte feliz”, agregó la duquesa, revelando así cómo llama a su marido en la intimidad. “Lo bueno es que tengo a mi bebé y tengo a mi esposo y ellos son los mejores”.

Mientras tanto, Harry expresó su deseo de abandonar el Reino Unido y reveló que está considerando vivir en África algún día.

De acuerdo a Sunday Times, los duques de Sussex tienen previsto viajar el mes próximo a los Estados Unidos con su hijo, Archie, de cinco meses, para pasar con la madre de Meghan, Doria Ragland, la celebración del Día de Acción de Gracias en Los Ángeles. En diciembre, Harry y Meghan y su hijo estarán en la residencia real de Sandringham, este de Inglaterra, para pasar las navidades con la soberana británica y el resto de la familia real.

AFP