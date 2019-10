Debido al colapso económico, los venezolanos cada día comen menos

Francis Ojeda tiene 33 años y cuatro niños. Todos van al comedor “yo tengo un peso bajo y uno de mis niños es el que tiene más problemas. Confío en que podamos superar esto y poder seguir adelante. No tengo empleo aunque me gustaría hacer algo para que la situación de mi familia mejore”.

Génesis Caraucán se define como madre sustituta porque “cuido y le doy cariño a varios niños acá. Yo me alimento muy bien porque quiero amamantar mas, tengo tres hijos. Acá todos nos apoyamos y he ganado amigas que quieren echar para adelante como yo. No hay trabajo en la calle y este barrio está muy lejos de los sitios de empleo. Si al menos hubiese un buen transporte me atrevería a bajar todos los días del cerro (colina) para ir a trabajar”.

María García es la mayor del grupo. Tiene 42 años y va con sus hijos al comedor. Se queja de que no le llega la caja Clap a tiempo. “Pasan dos y tres meses y nada. Yo la pago puntual cuando las señoras del consejo comunal (organización oficialista) me dicen que lo haga. Eso no es un regalo yo lo compro. Cada vez que me llega tiene menos productos y no trae carne, atún, sardina. Yo no tengo dinero para comprar carne, pollo o pescado”.

Katiuska cuenta su historia. “Yo trabajaba con mi mamá en su taller de corte y costura quien le hacía los uniformes a una ferretería grade, cosíamos de todo, tenemos máquinas. Pero por la crisis económica recortaron los gastos y quedamos sin trabajo y eso me afectó mucho. Yo quiero trabajar y ganar dinero. En este momento no es negocio salir a la calle por el sueldo mínimo, es muy poco, todo se me iría en transporte. En este comedor me siento muy bien y estoy agradecida con este proyecto. A veces me siento triste y deprimida no sé qué va a pasar con el país, que está muy mal”.