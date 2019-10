¡Está gordibuena y lo sabe! Animadora venezolana presume sus cauchitos de la forma más sexy posible (FOTO)

View this post on Instagram

“Estás gorda” “cómo cambiaste” “mírate en un espejo” etc etc etc … cuantas mujeres tenemos que aprender a vivir siendo juzgadas por nuestro cuerpo? Por un tiempo culpè a mi post parto para salir del paso con preguntas incómodas, pero en realidad convertirme en madre no tuvo nada que ver con mis kilos de más…. ¿porqué estoy gorda? Es sencillo… emocional… mi vida sufrió un cambio drástico y extremo, comencé mi embarazo siendo animadora de televisión y terminé mi embarazo limpiando casas ajenas… no tuve tiempo de asimilar, la vida me lanzó sin anestesia muy lejos de lo que yo era y si, eso me afectó y mucho… han sido dos años y medio con despecho profesional y todo eso me llenó de estos kilitos de más. Aunque he dado todo de mí para adaptarme a mi nueva realidad pues he pasado momentos muy difíciles en donde extraño y anhelo, porque a pesar de que aquí no me haya importado limpiar casas, cargar y descargar camiones, ser housekeeping, cuidar niños, dentro de mí siempre vivirá una artista añorando y soñando volver, porque uno puede asumir sus responsabilidades y cambios, pero nunca dejas de ser lo que realmente eres. Por eso mis kilos de más, por eso este cuerpo doble carne, ya no tengo un vientre plano, mi cintura de avispa desapareció, mis piernas y brazos son el doble de lo que eran… por esos estos cauchitos… Estar aquí ha sido un sacrificio que yo decidí hacer cómo madre y eso me subió en una montaña rusa emocional que no se detiene, pero sé que se detendrá. Por eso hoy alzo mi voz por ti mujer, por ti que has pasado momentos difíciles y la gente no se imagina, por ti que ya no eres la misma y te juzgan, por ti que a veces no tienes ni tiempo para ti misma, por ti que eres criticada por tus kilos de más y nadie comprende los motivos… hoy alzo mi voz por esas mujeres que a pesar de estar pasando situaciones complejas no se detienen y siguen luchando por sus hijos y por su familia, por esas mujeres que sacrifican lo que son para el bienestar de los suyos y nadie lo ve… yo las aplaudo, yo las admiro, yo las entiendo… las abrazo!!! Y siiii…esta soy yo con un cuerpo diferente pero más fuerte que nunca!!! BASTA DE JUZGAR #AMATUSCURVAS