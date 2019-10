Directora del grupo “Exclusivo” emite su primer comunicado tras salir de prisión

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Luego de haberse cumplido condena por delitos de estafa, la directora del grupo Exclusiva, Patricia Azócar salió el libertad. Azócar, fue puesta en libertad bajo medida cautelar sustitutiva de libertad este viernes 18 de octubre.

Recordemos que el tribunal quinto en funciones de control del estado Carabobo dictó medida privativa de libertad a Azócar y ahora, meses después de haber sido capturada por las funcionarios del CICPC y pagar condena en el centro de reclusión el Internado Judicial de Tocuyito.

Con información de El Farandi

A través de un comunicado la polémica periodista expresó su sentir por los incidentes donde estuvo involucrada

“A pocos días de haber recuperado mi libertad, debo decir que me hayo ante un nuevo mundo y una nueva oportunidad de vida. Después de lo vivido puedo decir que soy una guerrera que, gracias a esta experiencia, estoy por emprender un nuevo camino.

En este tiempo me he analizado y he analizado a otras personas, primero para saber quién soy y luego para saber o tener una idea de quien es quien. El tener que enfrentar situaciones jamás imaginadas me ha llevado a repensarme y repensar muchos aspectos de mi vida, que si bien, no es que estuvieran mal o equivocadas, me he percatado que no fueron o eran lo suficientemente solidas como para soportar el embate de tormentas como la que he vivido.

Esta experiencia ha sido muy difícil, pero a la vez muy enriquecedora, en lo físico y en lo espiritual. Ese decir popular sobre que conocerás quien es quien, en la enfermedad, en la muerte de algún ser querido o en la cárcel…más que verídico es muy real.

En estos meses pude palpar lo que es el apoyo familiar, la amistad, la confianza, la solidaridad, la lealtad, tanto por mi caso en particular como por los casos de las personas que tuve a mi lado, con quienes conviví en este tiempo, unas culpables y otras inocentes, pero imbuidas, por no decir engullidas, por un ciclope que aprisiona y aprieta hasta romperte, no solo los huesos del cuerpo, sino también la voluntad. Hay que vivirlo para poder entenderlo y hablar de él, sino será pura teoría.

Todo el trabajo realizado en 16 años de intachable trayectoria y éxito de Grupo Exclusiva pudiera pensarse que fue derrumbado en un gran porcentaje en estos cortos meses, al amparo de mi privación de libertad y muchas mentiras y falsedades que no me voy a ocupar de enumerar ni responder, pues al final de todo, contribuyeron a mantenerme activa y en el foco de muchas personas. Con mucha modestia invoco ante esta situación otro sabio decir popular: “Que hablen, bien o mal. Pero que hablen, porque eso es signo de que soy importante.”

¿Perdí mucho? Si…materialmente hablando, sí, pero espiritualmente he ganado mucho y he recibido muchas más bendiciones. He hecho un análisis retrospectivo y he entendido que tenía muchas distracciones que me desenfocaban y me hacían perder la visión a cerca de mi misión en la tierra, por lo que le doy gracias a mi familia que siempre estuvo allí creyendo en mí, así como a los amigos y empleados que fueron apoyo, constante e incondicional.

Han sido 16 años trabajando por y en nuestro País; con sus altos y sus bajos, más aun desde hace aproximadamente 5 años; con una situación jamás pensada, en los cuales hemos logrado levantar más de nueve marcas con gran éxito, obteniendo siempre el respeto y reconocimiento de nuestros clientes y proveedores. No se puede negar que toda esta situación ha afectado a todo empresario y/o emprendedor, nadie, absolutamente nadie, se ha escapado, pero siempre he y hemos actuado en Exclusiva con mucha responsabilidad y seriedad, por lo que, toda esta situación no es ni debe ser considerada más que un pequeño bache que no debió haber trascendido a donde lo hizo porque no había motivo, pero que habiéndolo hecho, será utilizado como el punto de apoyo para dar el salto a una nueva etapa, a una evolución, a una metamorfosis que me hará y hará de Exclusiva, como lo está haciendo ya, salir de la pupa convertida en la mariposa más grande, más colorida, más fuerte y con la perspectiva de volar muy alto y muy lejos.

Vienen muchas tareas, muchos retos, mucha reingeniería personal y empresarial, pero ahora soy, somos, más fuertes; tenemos una visión y unos objetivos repensados y redireccionados hacia una cultura de mayor compromiso con el país, con los clientes, con la gente.

GRACIAS, MUCHAS GRACIAS A TODOS POR SER Y ESTAR AHÍ, no importa de que lado, gracias. Ahora los invito a que compartan conmigo y con Exclusiva un futuro lleno de retos, de trabajo constructivo, de proactividad, de cosas buenas, de éxitos, de logros y de satisfacciones.

Creo en Venezuela y #Yonomevoydevenezuela porque es un País maravilloso que en las buenas y en las no tan buenas nos da a todos oportunidades de crecimiento si tienes el espíritu abierto al perdón y rebosante de amor al prójimo.

Les pido un poco de comprensión pues me daré un descanso, como dicen por ahí un descanso del guerrero, de la guerrera en mi caso, antes de hacer en los próximos días una rueda de prensa y así responderles todas las preguntas e interrogantes que tengan a quienes anticipadamente les agradezco profundamente por haber estado pendientes. Gracias a todos por su apoyo…”