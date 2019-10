Estados Unidos acusó al tribunal electoral de Bolivia de intentar “subvertir la democracia”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El Gobierno de EE.UU. acusó al Tribunal Supremo Electoral de Bolivia de un “intento de subvertir la democracia” en el país suramericano y rechazó la violencia que se está registrando tras las elecciones presidenciales, en las que la oposición acusa al oficialismo de fraude electoral.

Por infobae.com

En una declaración difundida por el subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Michael G. Kozak, este lunes por la noche, Washington avisó de que trabajará con la “comunidad internacional” contra “cualquiera que menoscabe las instituciones democráticas de Bolivia”.

Las autoridades electorales bolivianas anunciaron este lunes los resultados preliminares no oficiales de las elecciones del pasado domingo que da al presidente, Evo Morales (izquierda), la victoria, por unas décimas, en primera vuelta sobre el opositor y ex vicepresidente Carlos Mesa (derecha).

Este pronunciamiento llega en medio de protestas en Bolivia por parte de opositores a Morales, al que acusan de promover un fraude electoral.

“EE.UU. rechaza los intentos del Tribunal Supremo Electoral de subvertir la democracia de Bolivia al retrasar el conteo de votos y tomar medidas que socavan la credibilidad de las elecciones bolivianas”, dijo Kozak en Twitter.

The U.S. rejects the Electoral Tribunal’s attempts to subvert #Bolivia ‘s democracy by delaying the vote count & taking actions that undermine the credibility of Bolivia’s elections. We call on the TSE to immediately act to restore credibility in the vote counting process.

“Hacemos un llamado -añadió- al Tribunal Supremo Electoral para que actúe de inmediato para restaurar la credibilidad en el proceso de recuento de votos”.

Asimismo, el subsecretario aseguró que Estados Unidos rechaza “cualquier intento de iniciar la violencia” y pidió “a todas las partes que resuelvan la situación por medios pacíficos”.

We will work with the intl community to hold accountable anyone who undermines Bolivia’s democratic institutions.

We reject any attempts to initiate violence and call on all parties to resolve the situation through peaceful means

— Michael G. Kozak (@WHAAsstSecty) October 22, 2019