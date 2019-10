¡Impactante milagro! Bebé cayó de un edificio y un mototaxi que pasaba le salvó la vida (Video)

Un verdadero milagro ocurrió en la India: un niño se precipitó de una altura superior a los 10 metros de un edificio, pero cayó sobre un mototaxi que en ese momento pasaba por allí.

Por: Blu Radio

Según medios de ese país, el bebé jugaba en el balcón de su casa, ubicada en la región de Tikamgarh del Madhya Pradesh, cuando resbaló y cayó.

El video muestra al momento en que el hombre conduce por una angosta calle de la ciudad y se sorprende cuando siente el golpe del niño que cae.

“Mi hijo jugaba en nuestra casa con otros miembros de la familia. Mientras jugaba, entró al balcón y comenzó a colgarse de la barandilla, no pudo mantener el equilibrio y se cayó”, explicó Ashish Jain, padre del niño a la televisión local, mototaxi

El niño, según medios locales, fue llevado a un hospital, en donde los médicos reportaron que no sufrió ningún tipo de lesión.

#WATCH Tikamgarh: A child fell from a building on a rickshaw that was passing on road below. Child's father Ashish Jain says,"He was playing on 2nd floor with family members. He fell from railing after he lost his balance. He was examined at a hospital & is safe". #MadhyaPradesh pic.twitter.com/3yDOzZmB9y

