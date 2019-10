Scott a EEUU: Mientras China ayude a Maduro en su genocidio, no debemos negociar con ellos

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El senador republicano de Florida, Rick Scott, señaló que el pueblo estadounidense no debería sostener negocios con China mientras mantenga su injerencia en el Hemisferio y respalde el genocidio del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

lapatilla.com

“Los estadounidenses deberían defender la libertad y los derechos humanos”, comentó Scott durante una entrevista para CNBC.

“Hasta que la China comunista esté lista para ser un jugador de equipo en el mercado mundial, deje de robar nuestra propiedad intelectual, deje de militarizar el Mar del Sur de China y ayude a Maduro en su genocidio, no debemos hacer negocios con ellos”, enfatizó el senador.

Americans should be standing up for freedom & human rights.

Until Communist China is ready to be a team player in the world market, stop stealing our intellectual property, stop militarizing the South China Sea & aiding Maduro in his genocide, we shouldn’t do business with them. pic.twitter.com/hOlNjYrABy

— Rick Scott (@SenRickScott) October 22, 2019