Los Runrunes de Nelson Bocaranda

ALTO:

EN SECRETO:

Así fue la votación que se hizo en Naciones Unidas para seleccionar los países que integrarían la Comisión de los Derechos Humanos. Se esconde así cualquier vergüenza -o rendición de cuentas a los gobernados- por quienes cometieron esa atrocidad cómplice con un gobierno ya sancionado por la máxima autoridad en el tema ,como es la Alta Comisionada para los DDHH Michelle Bachelet. El evento propagandístico del gobierno no tiene asidero moral ni político. Solo es un extraordinario y bien montado efecto de propaganda destinada principalmente a defraudar, desanimar, deprimir y acongojar a los demócratas venezolanos, latinoamericanos y europeos. Los funcionarios de la ONU encargados de velar por el cumplimiento de las recomendaciones en el enjundioso y sustantivo informe Bachelet – que recrimina y denuncia las violaciones del régimen madurista a los derechos universales que van desde la libertad hasta la educación pasando por el respeto a la vida, el manifestar pacíficamente, reclamar los derechos violados y las permanentes y demostradas torturas a los presos, así como la criminalidad reinante auspiciada desde el alto gobierno- seguirán haciendo su trabajo, completando mas detalles a ser presentados en los días por venir y estableciéndose de nuevo en Caracas. Nada de esto dice el gobierno para seguir promocionando “el increíble triunfo de Venezuela en la ONU”. Mucho ruido para la galería pero pocas nueces ante el mundo. Ese triunfo rojo obedece a un año de lobby, de cabildeo itinerante por el globo, en acciones oficiales, con dinero que hace falta para medicinas y alimentos, entre los países No Alineados y otros chuletes acostumbrados al apoyo recíproco de la izquierda global encarnada en la “robolución destructora” y sin nada que mostrar como éxito de su gestión a no ser el retroceso, la criminalidad, el desmonte institucional y la dependencia de un pueblo hambriento sometido a las migajas de los CLAP y a la presión de los colectivos tan bien alimentados como los regordetes generales del alto mando militar. Sin embargo, tras esa “victoria pírrica” el hecho puso en el tapete la verdad de la Venezuela saqueada. No hay que menospreciar la “dirección desde Cuba” a todo lo que tiene que ver con la política exterior y la cancillería venezolana. Si bien aquí tienen “viceministros” en los ministerios mas importantes, en las principales y mas importantes embajadas cubanas en el mundo hay asistencia directa a los embajadores “trabucos o de medio pelo”. Desde la ONU hasta Moscú, desde Colombia hasta Chile, desde México a Italia, desde Panamá hasta España. Es decir que en materia internacional no hay puntada oficial que no tenga el “dedal cubano”. Hay que reconocer su exitosa experiencia de seis décadas y la demostrada capacidad de subsistencia en un mundo bastante crítico a las dictaduras. Y sin “el caballo” que fue el gran encantador de la izquierda global…

¿CUBA MAS JÓVEN?:

Converso en Margarita con un venezolano-cubano que me hace la siguiente acotación: la salida de Raúl Castro de la presidencia, mas no del Consejo de Estado, hay que apreciarla como la toma del poder por una generación mas joven que todas las anteriores que han integrado el gobierno cubano desde 1958. Por primera vez ejerce el gobierno alguien sin el apellido Castro. Esta nota del NYTimes es clara: “La economía es un área en la que el sucesor del castrismo podría tener posibilidad de hacer cambios. Y los cambios serán implementados por necesidad: la Revolución cubana agotó su vigor económico. En 2010, el mismo Raúl Castro admitió que el sistema económico cubano tenía deficiencias. Para los cubanos sin acceso al estimado de 3,3 mil millones de dólares en remesas que llega a la isla cada año desde el extranjero y para aquellos que solo tienen acceso a las tiendas estatales y al sistema de libreta de racionamiento, la vida es poco prometedora. El salvavidas económico de Cuba, el petróleo subsidiado de Venezuela, se está agotando, y el país no tiene una base de exportación diversa. Las leyes de inversión de 2014, destinadas a abrir la economía a la inversión extranjera, no han alcanzado sus objetivos. Incluso los éxitos promocionados —aunque exagerados— de la Revolución en los rubros de salud y educación han sido erosionados por la escasez y la falta de inversión estatal”. Hay quienes apuestan que esa nueva dirección del PCC será más pragmática a la hora de acordar con el Norte y dejar de depender de una quebrada Venezuela. Es decir, no querrían repetir el “período especial” vivido desde la caída de la URSS hasta la aparición del “midas” (o “sadim”) venezolano…

MEDIO:

Hablamos hace unas semanas del viaje de luna de miel que emprendió el general ministro de la Defensa Vladimir Padrino López por varias ciudades rusas hace un par de meses. Fue bien recibido por sus pares uniformados y conversó con dos altos dirigentes del gobierno de Vladímir Putin. Uno de los encargos (¿o recomendaciones?) habría sido el que estuviera atento, en cualquier momento, a participar en una transición política, pacífica, en su país. Le expresaron que contaría con el apoyo ruso ante los temores de enfrentamientos internos, ataques desde el exterior o un motín popular. Básicamente el mensaje fue para aclarar que no serían indolentes ante lo que suceda en Venezuela. Siempre ha estado en el tapete el sostenimiento del equipamiento militar ruso en nuestro país. Por cierto, de nuevo ha sido cuestionado el mantenimiento de esos equipos con el reciente accidente de un avión caza Sukhoi 30MK2 donde fallecieron el G/B Márquez Morillo, comandante de la Base Aeroespacial “Ríos” y el Capitán Nesmar Aalazar del Grupo Aéreo de Caza #11. Es el segundo avión de ese tipo que se accidenta. El primero fue en septiembre de 2015 donde también fallecieron sus dos tripulantes.Ya hace meses se viene hablando de la falta de mantenimiento por parte del estamento militar de los diferentes equipos rusos que tiene la Fuerza Armada Bolivariana. Cuando han venido decenas de militares rusos a Venezuela el régimen de Maduro-que ha promocionado por todos los medios dichas visitas- ha informado que son precisamente para realizar esas labores. Aquí reproduzco texto de esta columna del pasado 6 de junio de 2019: “¿EL APRESTO?: Ahora que escribo sobre equipamiento militar me pasan algunos datos interesantes: “los asientos de eyección de algunos aviones tienen los cartuchos que los accionan o vencidos o no los tienen. Grave riesgo para los tripulantes. Las turbinas de los aviones estadounidenses F-16, de los cuales fueron enviadas para su “overhaul” y reparación a China. De cinco Sukhoi dos están en la Base de El Sombrero en Guárico y dos en la de Barcelona en Anzoátegui. De los aviones biplaza de entrenamiento apenas funciona uno. Ayer se vanagloriaba la Armada que iba a reincorporar a su flota la fragata General Salom (F-25) tras 15 años de mantenimiento, desde 2004, en el dique de DIANCA en Puerto Cabello. Otras dos naves similares, la General Urdaneta y la Almirante García varadas también desde el 2004 siguen esperando su turno para volver al agua. ¿2034? …Son de “Ripley´s”…” ¿Será que no leen?…(Por si acaso…la palabra rusa con la que inicio significa “rumor”).

¿RAZONES?:

¿Será por eso por lo que arriba contamos que al M/G Padrino López lo han tenido de muy bajo perfil por estos días? Quien ha estado mas expuesto ha sido el jefe del Comando Estratégico Operacional , A/J Remigio Ceballos Ichaso, uno de los mas radicales maduristas dentro de las FANB. Dicen en los pasillos de Fuerte Tiuna que la presión radical obedecería a temores de que las sanciones aumenten y no se les permita viajar al exterior ni disfrutar “las mieles de sus panales en el exterior”. No aceptan “ceder más” (sic). ¿Coincidirá ese radicalismo con la expulsión del periodista John Carlin por parte de un militar inmediatamente su anunciada llegada al Aeropuerto de Maiquetía?, ¿por qué ningún civil se dio por aludido con el caso? La invitación la habían coordinado el abogado Pedro Nikken, con experiencia en conflictos globales como el de Argentina y Chile por el Canal del Beagle bajo el auspicio del Vaticano, y la hoy chavista light Maryclen Stelling. Tenía la aprobación de los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez Gómez y del canciller Arreaza. Una supuesta llamada de Stelling a Diosdado para pedirle dejaran entrar al invitado habría tenido como respuesta que “el tema no era de su incumbencia”. Hasta el inefable, hoy muy callado y cuestionado, Temir Porras, ex viceministro del canciller Maduro, puso el grito en el cielo al decir en un tuit “Nuestro invitado John Carlin fue declarado “inadmisible” y no pudo ingresar a Venezuela. Decisión inexplicable, toda vez que su visita buscaba promover la tolerancia y la negociación para resolver conflictos, a la luz de su experiencia en Sudáfrica y su amistad con Nelson Mandela”. Hoy muchos rojos quieren que olvidemos sus atropellantes actuaciones desde el poder y otros incluyen las violaciones a los Derechos Humanos. Sin embargo estos obstáculos a discusiones serias, incluyendo las sesiones auspiciadas por Noruega, no se deben permitir…

