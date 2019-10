Operación Habana: La desestabilización de la región se gesta en Cuba

Posteado en: Actualidad, Internacionales

Por la Cuba de los Castros pasan las elecciones presidenciales de Argentina, la resistencia del dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, el golpe de Estado que intentó Rafael Correa en Ecuador, las marchas de las izquierdas sublevadas en Chile y la revuelta contra el Presidente de Perú, Martín Vizcarra que tuvo que cerrar el Parlamento. En esa isla caribeña se pergeña desestabilizar al Presidente de Brasil, Jair Bolsonaro y proteger a Florencia Kirchner hasta después del resultado de las elecciones argentinas, del 27 de octubre.

Por: Claudio Hugo Naranjo | comoteexplico.com

Desde que llegó a Cuba en marzo, Florencia Kirchner, hija de la expresidenta de Argentina Cristina Fernández, es atendida en el Centro de Investigaciones Médicas Quirúrgicas (CIMEQ) de La Habana. Allí, los especialistas cubanos le diagnosticaron trastorno de estrés postraumático, y ha recibido la visita de su madre en seis ocasiones.

En la investigación periodística participaron Medios de Comunicación cubanos radicados en Miami; periodistas venezolanos exiliados y ex servicios de inteligencia de los dos países, que se encuentran fuera y dentro de sus territorios. La precisión y el chequeo de la información fue el motivo de la larga espera. La primera parte la vamos a dedicar a la hija de la expresidenta Cristina Fernández, para luego narrar la vida de la senadora nacional en el Caribe.

Florencia Kirchner está atravesando un estrés de características idénticas a cualquier ciudadano que sabe que cometió un delito y podría ser detenido en cualquier momento, la diferencia es que ella está en Cuba, protegida por el régimen castrista –o es lo que ellos creen-.

La información dice –varias veces chequeada-, que Florencia pasó en reiteradas oportunidades, del miedo al pánico, haciendo saber al círculo más cercano, que la culpa de lo que le pasa, es de su madre y su hermano Máximo Kirchner. El último viaje de la candidata a vicepresidenta, madre e hija no se vieron, no fue solo porque Florencia se negó a verla, sino que a Cristina le surgió otro compromiso, por el cual solicitó una nueva prórroga para su regreso al país cuatro días después de lo acordado con los juzgados de Comodoro Py.

Pero sigamos con Florencia, en ese centro de salud estuvo en su momento el exmandatario venezolano Hugo Chávez. De hecho, fue el doctor Roberto Castellanos Gutiérrez, director del CIMEQ, quien atendió a Chávez y luego a Fidel Castro cuando se enfermó en 2006 y se vio obligado a dejar el cargo de presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba.

Como director del CIMEQ, Castellanos es también uno de los firmantes del diagnóstico médico de Florencia Kirchner: “Estrés postraumático”, según acuñó el informe presentado por la defensa de la joven de 28 años ante la Justicia argentina, donde es acusada de presunto lavado de dinero y asociación ilícita.

Por Castellanos Gutiérrez pasan también los exámenes y tratamientos médicos de los más altos cargos de la isla, desde Raúl Castro y familia, hasta el actual presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, además de todos los generales y ministros. Por otra parte, el servicio internacional de salud del centro brinda asistencia médica de urgencia, ambulatoria y hospitalizada también a extranjeros radicados en el país, diplomáticos acreditados y turistas.

El CIMEQ fue fundado en marzo de 1982 y está ubicado en el reparto Siboney, al oeste de La Habana. Forma parte del Polo Científico cubano y es sede de los Tribunales Nacionales de exámenes de doctorado de Ciencias Clínicas y Quirúrgicas, y de especialidades. Está clasificado como un hospital general, especializado y docente, donde también se forman muchos de los médicos de referencia en la medicina cubana. Allí se han realizado los principales trasplantes del país, como los primeros trasplantes en Cuba de hígado, riñón, páncreas y de médula.

Florencia Kirchner ya no está internada en el CIMEQ. Después de los exámenes y estudios que concluyeron con su diagnóstico, pasó a tener un tratamiento ambulatorio. Se encuentra hospedada en un complejo habitacional militar, con extremas medidas de seguridad. El reconocido doctor cubano Roberto Quiñones Molina explicó la enfermedad que padece la hija de la ex presidenta de la República Argentina y opinó que si fuera él, se atendería en nuestro país

El médico cubano confirmó que entre 28.000 y 40.000 dólares por mes cuesta a una persona común recibir la atención médica que, según él, Florencia Kirchner recibe gratuitamente por la afinidad del gobierno cubano con su madre, Cristina Fernández de Kirchner.

De acuerdo a los informes presentados a la Justicia, Florencia tiene síndrome purpúrico en estudio; polineuropatía sensitiva desmienilizante de etiología desconocida; amenorrea en estudio; bajo peso corporal y linfedema ligero de miembros inferiores de etiología no precisada.

Roberto Quiñones Molina deslizó, que tanto la depresión, el estrés y los problemas emocionales son sumamente contraproducentes para la recuperación de esta enfermedad. Y frente a la pregunta de si sería posible, que en el caso de ganar las elecciones Cristina deba pasar más tiempo con su hija mencionó: “Seguramente en ese caso, si se continúa estable, pueda viajar para ser tratada en Buenos Aires, donde hay excelentes profesionales y condiciones técnicas”.

Cuándo la información de esta nota –en construcción- se viralizó en las redes, el jueves 10 de octubre Carlos Beraldi, el abogado de Florencia Kirchner, sostuvo inmediatamente que “no hay ninguna razón procesal para que vuelva a la Argentina. Cuando exista esa razón, si tiene el alta médica, lo va a hacer”.

Mienten descaradamente, la preocupación principal de Cristina Fernández es que Alberto Fernández no gane el 27 de octubre y vaya al balotaje del 24 de noviembre, en donde todas las posibilidades de derrota contra Mauricio Macri se acrecientan en ese escenario; donde los jueces que llevan sus causas en una carretilla marcha atrás, vuelvan a pegar un volantazo y quede nuevamente en el ojo de la tormenta la única integrante de la Asociación Ilícita que no goza de fueros.

Hoy por hoy, Florencia, es casi ingobernable, perdió el respeto de las únicas dos personas –fallecido el padre- en quienes depositaba su confianza; ella a dicho en conversaciones íntimas con profesionales cubanos, que la engañaron, que esos cinco millones de dólares encontrados en una caja de seguridad a nombre de ella, nunca fueron de ella y que nunca quiso participar de política ni de ningún negocio familiar. Pero lo cierto es que participó y esta su firma en dos causas judiciales que si avanzan, estaría a las puertas de la prisión.

¿Los argentinos toman real conciencia de lo que se juega el próximo domingo 27 de octubre del año 2019? Sí lo saben, los invito a viralizar esta nota antes de ese domingo dramático y bisagra para la historia argentina, hasta aquí en lo terrenal, que es la República en el marco más extenso de la palabra, pues lo que se viene, les va a indicar a todos los argentinos, que también podemos ser responsables de graves acontecimientos en la región, si Cristina Fernández logra convertirse en la vicepresidenta de los argentinos.

Vamos a pasar a la segunda parte del informe, les ruego que se ajusten los cinturones de seguridad, entramos de frente a zonas turbulentas, los creyentes comiencen a rezar, los ateos podrían negociar un Padre Nuestro… Señor… ten piedad de nosotros…

Lo que suceda aquí, en las elecciones del 27 de octubre, va a influir en la región, recordemos lo que dijo hace unos días el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela, Diosdado Cabello, consideró que “En estos días ha habido una brisita bolivariana en países como Ecuador, Perú, Argentina, Colombia, Honduras y Brasil.. Una brisita…”. Fue una referencia a los procesos políticos en esos países. Chile aún no había explotado.

Cabello es en los papeles el segundo de Nicolás Maduro, pero en realidad, la cara macabra, asesina de esa dictadura, es él. Vean hacia dónde apunta su discurso: “Hay violación de DD.HH en Ecuador” y siguió: “Usted se mete en ABC de España y no sale nada. O métase en El País de España y no sale nada. O métase en El Nuevo Herald, en el Washington Post, en el Wall Street Jornal y nada… Ese tema no aparece. No aparece. ¿Por qué?”.

Agregó, irónicamente: “Algo debe estar ocurriendo en ese mal llamado Cártel de Lima que les está entrando frío a todos, ¿no? O será mucho calor y se están secando… Pareciera… Algún día ellos tienen que pararse en su país a gobernar, esos presidentes”. Lo dijo en referencia al llamado Grupo de Lima.

Diosdado Cabello, asimismo, negó el martes 8 de octubre, que el expresidente ecuatoriano Rafael Correa se encuentre en Venezuela, como afirmaba la oposición. “Ojalá estuviera aquí en Venezuela”. Cabello mintió a medias, Correa jamás salió de Bélgica, pero sí lo hizo su ex canciller, Ricardo Patiño, exiliado desde el 4 de octubre en México. Visitó La Habana el lunes 7 en una visita relámpago en donde participaron el dictador Nicolás Maduro, Raúl Castro y Cristina Kirchner.

Todos ellos cargan sobre sus espaldas causas de corrupción, la ex jefa de Estado, está procesada en 11 causas judiciales, varias de ellas con petición de prisión preventiva, está en libertad gracias a sus fueros por ser senadora; esos privilegios también los tiene el mandatario de Venezuela. No así, Rafael Correa, exiliado en Bélgica, ni su ex canciller en México, Patiño permanece desde abril en esa nación latinoamericana, a la que se desplazó antes de que se emitiera una orden de prisión preventiva en su contra, por el presunto delito de instigación en un encuentro de la Revolución Ciudadana efectuado en Latacunga.

El lunes 14 de octubre Cristina Kirchner se solidarizaba con una detenida y otra asilada, por alimentar la desestabilización de su Presidente, Lenin Moreno. Y Ricardo Patiño se lo agradecia por Twitter:

Libertad para Gabriela y Paola.

Y para todas las personas detenidas y perseguidas injusta e ilegalmente.

Ecuador vive ahora una dictadura.

Gracias Cristina por su solidaridad. https://t.co/8H7XjH1hLg — Ricardo Patiño (@RicardoPatinoEC) October 15, 2019

Recordemos que la Asamblea Nacional de Ecuador, anunció que dejó sin efecto el 11 de septiembre de 2018 una importante condecoración que entregó en 2016 a la expresidenta argentina Cristina Kirchner , quien es investigada en distintas causas por corrupción.

Sobre Rafael Correa se dice que Ecuador perdió la pista belga del ex presidente. El ex mandatario, a la espera de una notificación de la Fiscalía de Quito, cambió de domicilio, supuestamente para no ser localizado. Eso hizo que el Servicio Consular del Ecuador en Bruselas no le pudiera hacer llegar las notificaciones.

La Fiscalía de la Nación de Perú, el máximo órgano del Ministerio Público del país, está “revisando” una nueva prueba que vincularía al presidente Martín Vizcarra con un posible acto de colusión cuando era ministro de Transportes en el Gobierno del expresidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).

Detrás de esta denuncia, también está conspirando el régimen cubano-venezolano, quienes buscan derrocar al Presidente peruano. Lo llamativo, fue el viaje que realizó Alberto Fernández a Bolivia y Perú, después de las PASO, para encontrarse con Evo Morales y Vizcarra. Recordemos que a las pocas horas, Diosdado Cabello le recordó a Fernández que los votos no eran de él, sino de Cristina.

De Nicolás Maduro, no solo pesan sobre él causas de corrupción, sino el más grave de todos los crímenes, asesinar opositores al régimen; Diosdado Cabello es el dedo en el gatillo, su familia ya salió de Venezuela y muy pronto, ambos, caerán en manos de la Justicia si los argentinos meditan su voto una y mil veces antes de ingresar al cuarto oscuro. No corren riesgos institucionales, sólo los argentinos, después del 27 de octubre, varios países del continente pueden caer definitivamente en manos de corruptos y asesinos.

“Operación Habana” les deja para el final la última perlita… ¿En dónde se realizó la reunión del 7 de octubre?: En La Habana, no en el noreste venezolano como nos quisieron hacer creer algunos informantes, todo pasa en la Cuba de los Castro. Los servicios de inteligencia argentinos, fiscales y jueces, debieran hacer el trabajo de información y control, para el que fueron asignados.

El ciudadano está un poco cansado de la inacción o la inoperancia. El sábado 19 en el Obelisco, se movilizaron sectores de la clase media argentina en apoyo al Presidente Mauricio Macri, ¿ustedes los escucharon? A esa masa silenciosa no habría que ponerla molesta. Recuerden, el 27 de octubre por la noche, van a tener que retomar la ruta del regreso.