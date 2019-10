Advertencia de viaje de EEUU a sus ciudadanos aumentó para Perú, Ecuador, Bolivia y Chile

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Las recientes manifestaciones en Perú, Bolivia y Chile ha provocado que el nivel de precaución para los ciudadanos estadounidenses aumento a nivel 2 para Perú, Bolivia y Chile, así como España y Ecuador.

lapatilla.com

Asesoría de viajes a Bolivia

El ejercicio aumentó la precaución en Bolivia debido a los disturbios civiless. Lea el aviso de viaje completo.

Hay manifestaciones, huelgas, bloqueos y marchas recurrentes en las principales ciudades de Bolivia. Las manifestaciones y marchas se centran en las plazas de las ciudades, los centros de conteo de votos y los tribunales electorales. Los bloqueos y huelgas cortaron el tráfico en las principales carreteras, autopistas entre ciudades y acceso al aeropuerto. Hay informes de violencia esporádica, y las autoridades locales han utilizado medidas de control de multitudes para desalentar las protestas.

Los vuelos nacionales e internacionales pueden retrasarse o cancelarse, y los viajes por carretera alrededor y entre ciudades pueden verse obstaculizados.

Si decides viajar a Bolivia:

– Limite los planes para viajar hacia y alrededor de Bolivia.

– Evitar áreas de protestas.

– Encuentre un lugar seguro y refugio en el lugar si está cerca de grandes reuniones o protestas.

– Monitoree los medios locales para actualizaciones sobre protestas y condiciones de seguridad.

– Planifique rutas de viaje alternativas o permanezca en su lugar si se inhibe el viaje planificado.

– Póngase en contacto con su aerolínea o agencia de viajes antes de viajar.

– Inscríbase en el Programa de inscripción Smart Traveler ( STEP ) para recibir Alertas y facilitar su localización en caso de emergencia.

– Sigue al Departamento de Estado en Facebook, Twitter e Instagram.

Asesoría de viajes a Perú

El ejercicio aumentó la precaución en Perú debido al crimen y el terrorismo. Algunas áreas tienen mayor riesgo. Lea el aviso de viaje completo.

No viaje a:

– La frontera Colombia-Perú en la región de Loreto debido a la delincuencia.

– El valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), que incluye áreas dentro de los departamentos de Ayacucho, Cusco, Huancavelica y Junín, debido a la delincuencia y el terrorismo .

– El delito, incluido el robo menor, los robos de automóviles, los atracos, los asaltos y los delitos violentos, es una preocupación en Perú y puede ocurrir durante el día, a pesar de la presencia de muchos testigos.

– El riesgo de delincuencia aumenta después de horas y fuera de la ciudad capital de Lima, donde se sabe que grupos criminales más organizados usan barricadas para robar a las víctimas.

El personal del gobierno de los Estados Unidos no puede viajar libremente por todo el Perú por razones de seguridad.

Si decides viajar a Perú:

– Ten cuidado de tu entorno.

– Monitoree los medios locales para eventos de última hora y ajuste sus planes según sea necesario.

– Inscríbase en el Programa de inscripción Smart Traveler ( STEP ) para recibir Alertas y facilitar su localización en caso de emergencia.

– Sigue al Departamento de Estado en Facebook y Twitter.

– Sigue a la embajada de los Estados Unidos en Facebook y Twitter.

– Revise la página web de la Embajada de los Estados Unidos .

– Revise el Informe de Crimen y Seguridad para Perú

-Los ciudadanos estadounidenses que viajan al extranjero siempre deben tener un plan de contingencia para situaciones de emergencia.

– Zona fronteriza colombiana – peruana en la región de Loreto – Nivel 4: No viajar

El tráfico de drogas y otras actividades delictivas, combinadas con una infraestructura deficiente, limitan la capacidad y la efectividad de la aplicación de la ley peruana en esta área.

El gobierno de EEUU tiene una capacidad limitada para proporcionar servicios de emergencia a los ciudadanos de EEUU, Ya que el personal del gobierno de EEUU no puede viajar a menos de 20 kilómetros de la frontera con Colombia en la región de Loreto, excepto en el río Amazonas, sin permiso. Esto incluye viajar por el río Putumayo, que forma la mayor parte de la frontera entre Perú y Colombia.

Visite nuestro sitio web para viajar a áreas de alto riesgo.

– Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) incluye áreas dentro de los departamentos de Ayacucho, Cusco, Huancavelica y Junín – Nivel 4: No viajar

– Los restos del grupo terrorista Sendero Luminoso están activos en el VRAEM. El grupo puede atacar con poca o ninguna advertencia, apuntando a las instalaciones y al personal del gobierno peruano.

– El tráfico de drogas y otras actividades delictivas, combinadas con una infraestructura deficiente, limitan la capacidad y la efectividad de la aplicación de la ley peruana en esta área.

En las zonas urbanas, la tasa de criminalidad ha aumentado. El personal del gobierno de EEUU no puede viajar en el VRAEM, excepto en ciertas áreas durante el día. El gobierno de EEUU tiene una capacidad limitada para proporcionar servicios de emergencia a ciudadanos estadounidenses debido a estas restricciones de viaje.

Los funcionarios del gobierno de los EEUU y sus familias pueden viajar dentro de muchas áreas del Departamento de Cusco , incluida el área de Machu Picchu, el Valle Sagrado y la ciudad de Cusco.

Visite nuestro sitio web para viajar a áreas de alto riesgo .

Restricciones de viaje para personal del gobierno de EEUU.

– El personal del gobierno de los Estados Unidos debe solicitar permiso por adelantado para cualquier viaje a la frontera entre Perú y Colombia y al VRAEM. A veces, se les exige viajar en vehículos blindados o llevar rastreadores de personal. No pueden utilizar el transporte en autobús dentro o dentro de la ciudad o viajar por carretera fuera de las áreas urbanas por la noche, excepto por:

– Viaje en autobús comercial en la Carretera Panamericana, entre la Carretera Panamericana y Huaraz, o entre la Carretera Panamericana, Arequipa y Cusco.

– Viaje en automóvil por la Carretera Panamericana al sur de Lima a Paracas o al norte de Lima a Huacho (aproximadamente tres horas al norte y al sur de Lima).

– En las áreas restringidas, se les permite usar solo las siguientes rutas durante el día:

– Viaje por carretera desde la ciudad de Ayacucho a la ciudad de Huanta, permaneciendo dentro de los límites de la ciudad de Huanta, y desde la ciudad de Pisco (Departamento de Ica) hasta la ciudad de Ayacucho.

– Viaje en tren desde Lima a la ciudad de Huancayo (Departamento de Junín) y la ciudad de Huancavelica.

– Viaje por carretera desde Lima a la ciudad de Huancayo.

– Viaje por carretera desde la ciudad de La Merced hasta el límite provincial de Satipo.

Asesoría de viajes a Chile

El ejercicio aumentó la precaución en Chile debido a los disturbios civiles.

Ha habido manifestaciones a gran escala en Santiago y otras ciudades importantes de Chile. Las manifestaciones pueden tener lugar con poca o ninguna notificación. Muchas protestas ocurren con poca consideración por la seguridad pública y han resultado en daños a la propiedad, saqueos, incendios provocados e interrupciones en el transporte. Las autoridades locales han utilizado cañones de agua y gases lacrimógenos para interrumpir las protestas.

El gobierno chileno declaró el estado de emergencia luego de los disturbios civiles en varios barrios de Santiago. El estado de emergencia, que ahora cubre toda la región metropolitana alrededor de Santiago, se expandió posteriormente para incluir otras regiones de Chile, luego de protestas similares en las capitales regionales. El gobierno chileno ha implementado toques de queda en varias ciudades, que se hacen cumplir por los servicios de seguridad del gobierno. Debería observar un toque de queda en su lugar, permanecer alerta, monitorear los medios locales en busca de actualizaciones y evitar protestas y manifestaciones.

Los vuelos nacionales e internacionales pueden retrasarse o cancelarse. Debe comunicarse con su aerolínea antes de viajar.

Si decides viajar a Chile:

– Ten cuidado de tu entorno.

– Evitar manifestaciones.

– Mantener un perfil bajo.

– Siga las instrucciones de las autoridades locales, incluidas las restricciones de movimiento, y obedezca todos los toques de queda.

– Encuentre un lugar seguro y refugio en el lugar si está cerca de grandes reuniones o protestas.

– Monitoree los medios locales y los sitios de transporte locales ( autobuses, metroy aeropuerto) para actualizaciones y ajustar sus planes en función de nueva información.

– Inscríbase en el Programa de inscripción Smart Traveler (STEP) para recibir Alertas y facilitar su localización en caso de emergencia.

– Siga a la Embajada de los Estados Unidos y al Departamento de Estado en Facebooky Twitter.

– Los ciudadanos estadounidenses que viajan al extranjero siempre deben tener un plan de contingencia para situaciones de emergencia.

#Chile Travel Advisory: Updated to Level 2 – Exercise increased caution due to civil unrest. There have been large demonstrations that occur with little regard for safety, and result in property damage, looting, arson, and transportation disruptions. https://t.co/271CofUA3P pic.twitter.com/khSpSuiKxZ

— Travel – State Dept (@TravelGov) October 22, 2019