Marco Rubio instó a que se designe al régimen de Maduro como organización terrorista

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El senador estadounidense por el estado de Florida, Marco Rubio, se pronunció sobre el constante apoyo del régimen de Nicolás Maduro a la organización narcoguerrillera, Farc, y ante esto, sugiere designar al régimen de Maduro como organización terrorista.

lapatilla.com

“El régimen criminal de Nicolas Maduro ha subcontratado patrullas de partes de la frontera de Venezuela con Colombia a FARC, un grupo narco-terrorista”, dijo.

Asimismo, expresó que “es hora de que EEUU designe a este régimen como una organización terrorista”, dijo.

The criminal regime of @NicolasMaduro has outsourced patrols of parts of #Venezuela’s border with #Colombia to the #FARC a narco-terror group.

It is time for the U.S. to designate this regime as a terrorist organization.

— Marco Rubio (@marcorubio) October 24, 2019