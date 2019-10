Estos famosos aseguran que tuvieron experiencias paranormales

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Quienes vivieron experiencias paranormales no suelen contarlo por miedo al qué dirán, pero estos famosos se animaron a difundir sus aterradoras historias de fantasmas y provocaron pánico.

Por AE Play y Mundo Deportivo

Paul McCartney

Cuando The Beatles se reunió en 1995 para terminar con su canción “Free as a bird” sucedieron cosas muy extrañas en el estudio. “Había ruidos que no deberían haber estado allí y equipos que funcionaban solos, haciendo toda clase de cosas extrañas. Había una sensación general de que John estaba cerca. Yo de verdad estaba petrificado y no podía hablar de la impresión”, afirmó Paul.

Claudia Schiffer





La ex modelo hizo exorcizar su casa en el campo porque durante la noche se escuchaban gritos y pedazos de vajilla que se rompían solos.

Matthew McConaughey

Cuando compró su casa en Hollywood pero todavía no la había amueblado, Mat dormía en una tienda en el segundo piso. Tras varias noches escuchando sonidos como pisadas o el ruido de una moneda golpeando una mesa de vidrio, el actor vio el fantasma de una mujer. Asustado, salió desnudo de la bolsa de dormir con un bate de béisbol que no sirvió para nada, ya que el fantasma sigue allí.

Keanu Reeves





El actor también contó un curioso encuentro con un espíritu en el programa de Jimmy Kimmel: “Tenía como unos 6, 7 años. Regresábamos de Australia. Renata, nuestra niñera, estaba en mi cuarto, mi hermana estaba durmiendo, ella estaba sentada al lado y de repente en la puerta apareció un abrigo sin nadie, sin piernas, solo el abrigo. Y luego se desapareció”.

Jessica Alba

La actriz asegura haber vivido un aterrador encuentro con un espíritu de pequeña, algo que, según ella misma dice, nunca se le quitará de la cabeza: “Algo me apretó, no podía hablar, no podía hacer nada. Algo me tapó con las sábanas y no podía levantarme. Grité y corrí donde mis padres. Desde entonces no me quedo sola en la casa por la noches”, recoge ‘People’.

Ariana Grande





La cantante se abrió en una entrevista para ‘Complex’ y contó una aterradora experiencia que vivió en Kansas: “Cuando estábamos en Kansas City fuimos a un castillo embrujado. Cuando estábamos en el carro olíamos a azufre, el olor del demonio. Luego vimos una mosca en el carro, otro símbolo del demonio. Yo dije: ‘Esto me está dando miedo’. Así que bajé la ventana y tomé una foto y cuando la vi aparecieron tres caras en la fotos”.

Emma Stone

La actriz afirmó en una entrevista con David Letterman que tras la muerte de su abuelo, lo había visto en varias ocasiones: “Mi abuelo dejaba monedas por todos lados”, añadió. “Y siempre me tropiezo con alguna de ellas. No es algo lógico, es mágico”