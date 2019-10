Kozak: EEUU trabaja junto a Paraguay para restaurar la democracia en Venezuela

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El subsecretario interino de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, señaló este viernes que EEUU trabaja junto a Paraguay para restaurar la democracia en Venezuela.

lapatilla.com

Kozak indicó desde su cuenta de Twitter que ambas naciones tienen una relación sólida con el objetivo de ayudar a los venezolanos.

“La relación de EEUU y Paraguay sigue siendo sólida, ya que trabajamos juntos para restaurar la democracia en Venezuela, promover inversiones transparentes y combatir el crimen organizado y el terrorismo”, expresó.

The U.S. –#Paraguay relationship remains strong, as we work together to restore democracy to #Venezuela, promote transparent investment, & combat organized crime & terrorism. PDAS Chung met with Paraguayan Ambassador Manuel Cáceres to discuss these & other key bilateral topics. pic.twitter.com/X51cAz33Hk

— Michael G. Kozak (@WHAAsstSecty) October 25, 2019