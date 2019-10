Pompeo: Suspensión de servicios aéreos evitará que Cuba use ingresos para reprimir al pueblo

Mike Pompeo, Secretario de Estado en EEUU el 25 de octubre, publicó en su cuenta oficial de Twitter la suspensión absoluta de servicios aéreos entre EEUU y Cuba.

lapatilla.com

“Esta acción evitará que el régimen de Castro se beneficie de los viajes aéreos estadounidenses y use los ingresos para reprimir al pueblo cubano” expresó el secretario de estado

Además, de esta manera se ejerce más presión contra las alianzas comunistas entre Venezuela y Cuba “El apoyo desmedido de Cuba a Maduro en Venezuela demuestra la disposición del régimen a exportar su sistema de represión y abusos contra los derechos humanos, desestabilizando a toda la región”, expreso un portavoz del Departamento de Estado

Dicha suspensión, afectaría a todos los aeropuertos en la isla excepto al Aeropuerto José Martí de La Habana.

Today, I asked @SecElaineChao to suspend scheduled air service between the U.S. and all Cuban airports, except Havana’s Jose Martí Airport. This action will prevent the Castro regime from profiting from U.S. air travel and using the revenues to repress the #Cuban people.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) October 25, 2019