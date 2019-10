Dramático VIDEO: Una plataforma golpeó contra un edificio y lanzó por el aire a un trabajador

Una escena de alta tensión y dramatismo se vivió este sábado en Edmonton (Canadá), donde los fuertes vientos hicieron balancear a una plataforma de trabajo, que golpeó con fuerza contra un edificio mientras dos trabajadores luchaban por aferrarse a ella y no caer el vacío.

Por Infobae

El hecho sucedió en la torre Stantec, en el centro de la ciudad. Pese a que las autoridades habían emitido una alerta en la mañana por las condiciones del tiempo y las posibles ráfagas de más 100 kilómetros por hora, los empleados estaban sobre la estructura cuando aumentaron los vientos.

Un video grabado por un transeúnte y compartido en redes sociales muestra cómo la plataforma golpea en repetidas veces al edificio, rompiendo algunos de los vidrios reforzados.

El movimiento y el fuerte impacto hizo volar a uno de los sujetos, que hubiese caído al vacío si no contaba con un arnés de seguridad. La muerte era casi segura, teniendo en cuenta que estaba a siete pisos de altura.

#yeg #windwarning . Looks like the wind has started to pick up in downtown.. meanwhile at the Stantec building @ctvedmonton @GlobalEdmonton pic.twitter.com/xQnzmPv3yW

Los equipos del Servicio de Bomberos de Edmonton acudieron al lugar poco después del mediodía para atender la emergencia, tras cerrar la zona para permitir el trabajo del personal. Ambos trabajadores fueron rescatados con éxito tras casi una hora de labores. La labor necesitaba ser rápida ya que la prolongada presión del arnés arriesgaba la vida del trabajador.

Posteriormente, los bomberos despejaron de los vidrios rotos que cayeron en la zona y sacaron los fragmentos que podrían volar con los persistentes vientos.

“No tienen la capacidad de sacar algunos equipos a tiempo. El viento va a seguir siendo levantado por el resto de la noche aquí”, señaló Scott Macdonald, subjefe de operaciones de rescate de bomberos, según reportó el Calgary Herald.

Horas antes, la agencia Environment Canada habia emitido una alerta por vientos en Edmonton y gran parte del centro de Alberta. “Un sistema de baja presión que atraviesa hoy Alberta traerá vientos fuertes y racheados a las partes centrales y orientales de la provincia”, dijo la advertencia. “Los vientos deberían fortalecerse esta tarde, con ráfagas por encima de los 90 kilómetros por hora y ráfagas por encima de los 100 kilómetros por hora”.

Scary scene #yegdt today. This is why you have safety equipment. Thank god the worker was tied down, and thank god this happened on the “lower” floors and not way up high. #yeg #StantecTower @ctvedmonton @GlobalEdmonton @CBCEdmonton video credit @armanbenipal111 pic.twitter.com/8VhvVK5pc5

— Manpreet ? ??????? ???? (@mannyh_7) October 25, 2019