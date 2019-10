¡Todos contra Marvel! Los pesos pesados de Hollywood contra el imperio de los superhéroes

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

El cine de superhéroes se encuentra en su pico de popularidad gracias a las películas basadas en los cómics de Marvel y DC. Con millones de dólares para gastar, los gigantes cinematográficos saben que sus producciones inevitablemente serán un éxito en las taquillas. En el futuro próximo habrá muchas más. Una noticia no muy agradable para algunos importantes hombres de la industria del cine. Parece que, poco a poco, se está formando un grupo de veteranos de Hollywood contra el cine de superhéroes que tantas satisfacciones le está dando a la industria.

Por Infobae

En las últimas semanas, grandes directores como Martin Scorsese y Francis Ford Coppola se pronunciaron contra los nuevos gigantes de la industria del cine, calificando de “despreciables” o de “parques de diversiones” sus películas. Joss Whedon y James Gunn cruzaron opiniones y se enfrentaron verbalmente con sus colegas por el valor artístico y el significado de ese tipo de trabajo para la pantalla grande.

Ya son varios cineastas los que atacan las películas del estudio de Kevin Feige. El director de cine inglés Ken Loach ha sido el último en sumarse a esa creciente lista de eminencias del séptimo arte que están criticando al mundo de las adaptaciones de los cómics. El ícono del cine de 83 años- que está en plena promoción de Sorry We Missed You, que llegará a los cines el próximo 31 de octubre- comentó, como era de esperar, que las aventuras de Iron Man, Thor y compañía no estaban entre sus propuestas favoritas en la gran pantalla. En declaraciones a Sky News, el dos veces ganador de la Palma de Oro describió la producción de Marvel como “aburrida” y “producida cínicamente”.

“Se hacen como productos básicos como las hamburguesas. Se trata de producir una mercancía que genere ganancias para una gran corporación. Son un ejercicio de mercado y no tiene nada que ver con el arte del cine”, dijo Loach.

William Blake agregó: ‘Cuando el dinero es discutido, el arte es imposible’”.

El cineasta Jon Favreau, director de la películas de Iron Man y de la nueva versión de The Lion King, fue contundente sobre la polémica en torno a las películas de Marvel: admira tanto a Martin Scorsese como a Francis Ford Coppola que ambos “pueden expresar cualquier opinión que deseen”.

“Estos dos hombres son mis héroes y se han ganado el derecho de expresar sus opiniones”, dijo Favreau en una entrevista con el canal CNBC por la polémica generada después de que Scorsese opinara a principios de este mes que las exitosas películas del universo cinematográfico de Marvel “no son cine” sino que parecen “parques temáticos”.

“No estaría haciendo lo que hago ahora si ellos no hubieran abierto camino -indicó el realizador-. Ellos han servido como fuente de inspiración. Para mí, pueden expresar cualquier opinión que deseen”, agregó el director.

La controversia sobre el género de los superhéroes comenzó con las declaraciones de Scorsese a la revista Empire, cuando explicó su razón para no ver las ultimas cintas de Marvel: “Lo intenté ¿sabes? Pero eso no es cine”, afirmó. “Honestamente, lo más cerca que puedo pensar en ellas, tan bien hechas como están, con los actores haciendo lo mejor que pueden bajo esas circunstancias, es en los parques temáticos”, añadió Scorsese, que está a punto de estrenar The Irishman en Netflix, que está considerada para ser una de las principales candidatas para ser nominada al Oscar 2020. “No es el cine de seres humanos intentando transmitir emociones a otro ser humano”.

Pero eso no fue todo. En su paso por el festival de cine de Roma volvió a arremeter contra las películas de superhéroes, reiterando su descripción de las mismas como “parques de diversiones” y criticando a las salas de cine por principalmente proyectar películas de este tipo. “Ellos pueden tener esas películas y está bien, pero eso no debería ser lo que nuestros jóvenes terminen creyendo que es el cine”.

Joss Whedon, el creador de la serie Buffy the Vampire Slayer y que dirigió las películas The Avengers (2012) y Avengers: Age of Ultron (2015), respondió a Scorsese en Twitter citando una frase de esa entrevista: “No es el cine de seres humanos tratando de expresar experiencias emocionales y psicológicas a otros seres humanos”.

“Lo primero que pienso es en James Gunn y en cómo su corazón y sus instintos están dentro de ‘Guardians of the Galaxy’”, comentó Whedon sobre esa frase de Scorsese. Y añadió: “Reverencio a Martin (por Scorsese) y entiendo lo que dice, pero… Bueno, siempre hay una razón por la que ‘siempre estoy enfadado’”, dijo en referencia a una frase de Hulk.

Coppola fue uno de los últimos en referirse a esta polémica, cuando recibió este fin de semana en Francia el Premio Lumière por su carrera cinematográfica.

“Cuando Scorsese dice que las películas de Marvel no son cine tiene razón porque esperamos aprender algo del cine, esperamos ganar algo: de iluminación, de conocimiento, de inspiración”, dijo el director de la saga de El Padrino, según la cadena France 24. “No sé de nadie que saque algo de ver la misma película una y otra vez. En realidad, Marty fue amable. No dijo que eran despreciables, como lo estoy diciendo yo”, agregó.

El director también ofreció algunos detalles sobre su próxima y esperada película, Megalopolis. “Será mi película más ambiciosa, más que Apocalypse Now”, afirmó Coppola de 80 años. También la más cara. “El problema es que, para hacer una película de ese nivel, tengo que competir con el cine de Marvel, y ellos se quedan con los recursos existentes”, insistió. “Tengo que encontrar una manera de lograrlo”.

Pero esos cineastas no están solos en su crítica a las películas sobre superhéroes y a lo largo de los años otras voces los han precedido al considerarlas “malas” para el al arte del cinema.

En declaraciones a Deadline en 2015, el galardonado director mexicano Alejandro González Iñárritu afirmaba que las películas de superhéroes son “genocidio cultural”. El cineasta alertó sobre la filosofía de este género y sobre los valores que parecen promover esta clase de filmes. “A veces me divierten porque son básicas y simples y van bien con las palomitas”, ironizó.

“El problema es que a veces pretenden ser profundas y para ser sinceros son bastante de derecha . Siempre veo a los superhéroes como gente que mata a otra gente porque no cree en lo que dice creer, o porque no son aquello que quieren que sean. No respondo a ese tipo de personajes. Este genocidio cultural es como veneno, porque los espectadores padecen una sobreexposición de este tipo de tramas y explosiones y mierda que no habla para nada de lo que significa ser humano”, expreó el ganador del Oscar. “No me gustan filosóficamente”.

Otro que “odia” el cine de superhéroes es Terry Gilliam, uno de los Monty Python y el hombre detrás de filmes como 12 Monos o Pánico y locura en Las Vegas. “A nivel técnico, estas películas son brillantes, pero no hay tensión real”, dijo Gilliam a Indie Wire en 2018. “Los héroes en mis películas no ganan, sobreviven”.

Gilliam dijo que las películas de Marvel no exploran la “tensión entre la realidad y la fantasía”, que es lo que siempre ha priorizado en sus propias películas. “Es por eso que no me gustan las grandes películas de Marvel. Hay demasiadas, están dominando la industria, y todos solo quieren ver la siguiente y decir: “Bueno, ahí está Hulk de nuevo”.

En coincidencia con Scorsese, afirmó: “Me gustan las películas más simples que tratan sobre personas reales y buenas ideas”.

No esperes que John McTiernan esté esperando en la fila para la próxima película de Marvel. El director más conocido por Predator y Die Hard fue entrevistado recientemente y fue consultado sobre el estado actual del género de acción. “Odio la mayoría de las películas [de los principales estudios] por razones políticas, realmente no puedo verlas. Estoy molesto en el momento en que comienzan”.

El Capitán América en particular parece irritar al cineasta. “El culto a la hipermasculinidad estadounidense es una de las peores cosas que le han sucedido al mundo durante los últimos 50 años”, afirmó.

Al preguntarle si cree que los estudios están “envenenando el cine de acción con sus ideologías”, McTiernan es igual de explícito: “Todo lo que están haciendo son adaptaciones de cómics. Hay acción pero no seres humanos, son películas hechas por fascistas ” . Y añadió: “Un niño solía ser capaz de aprender cómo deben actuar un hombre o una mujer mirando películas. Moralidad. Los cómics son héroes para las empresas “.

Mel Gibson tampoco tuvo reparos en el pasado para mostrarse contrario a este tipo de producciones.

Durante la promoción Hacksaw Ridge, su última película, justificó la llamativa carga de violencia de sus obras más conocidas, de Braveheart (1995) a La Pasión de Cristo (2004), y aprovechó para volver a asestarle un golpe al cine de superhéroes y, en especial, a Marvel: “Hablando sobre el tema de la violencia, mira cualquier película de Marvel son más violentas que cualquiera de las que he hecho yo, pero en las mías te importan los personajes” Según Gibson, lo que hace Marvel con sus superhéroes es “violencia sin conciencia”. Hay que recordar que tras el estreno de Batman v Superman: El amanecer de la Justicia, el polémico director dijo que lee había parecido “un pedazo de mierda”.

Jennifer Aniston también se sumó a la moda de criticar a Marvel. La actriz confesó que cree que el género de películas de superhéroes está “reduciendo” la industria del cine y que la falta de proyectos interesantes la llevaron a regresar a la televisión. Además, la estrella afirmó expresó su negativa a “vivir en una pantalla verde”. “Si ves lo que hay fuera de las plataformas de streaming, cada vez hay menos y menos cosas y son todo grandes películas de Marvel”, afirmó la protagonista de Friends en una entrevista concedida a la revista Variety con motivo del estreno de The Morning Show, la nueva serie que protagoniza para Apple TV+ junto a Reese Witherspoon.

Tras las críticas, algunos actores y directores que trabajaron para Marvel Studios defendieron sus producciones y le respondieron al director “Taxi Driver y “El Rey de la Comedia” (1982).

“Martin Scorsese es uno de mis cinco cineastas vivos favoritos. Me indigné cuando la gente criticó La última tentación de Cristo sin haber visto la película. Me entristece que ahora esté juzgando mis películas de la misma manera”, escribió James Gunn, director de Guardianes de la Galaxia, en su cuenta de Twitter. “Los superhéroes son simplemente los gánsters, cowboys y aventureros del espacio de hoy. Algunas películas de superhéroes son horribles, algunas son hermosas”, remató Gunn, que está trabajando en la secuela de Suicide Squad (2016).

Quien también habló tras los comentarios de Scorsese fue Samuel L. Jackson. El actor que da vida a Nick Fury señaló que las películas de Marvel Studios no se detendrán por las críticas. “Todo el mundo tiene una opinión y está bien. Esto no va a parar a nadie de seguir haciendo películas”, afirmó el actor.

Tony Stark también salió a contestarle y lamentó las palabras del “maestro del cine”. Robert Downey Jr., actor que le da vida a Iron-Man en la saga de películas, ofreció una entrevista con el programa radial The Howard Stern Show, y dio su opinión. “Siempre he tenido otros intereses, y de acuerdo con Scorsese, eso no es cine. Así que tengo que pensar en eso, ¿sabes?”, soltó el actor muy al estilo de su personaje. “¿Por qué dijo eso?”, inquirió el conductor. “Porque es su opinión“, sostuvo Downey Jr. “Pero sí es cine, ¿verdad?“, inquirió Stern. “Pues, se proyecta en salas de cine“, mencionó irónico el actor.

Bob Iger, presidente de Disney, se sumó tambián al debate, durante una conferencia con Wall Street Journal, y salió en defensa de las películas de Marvel, propiedad de Disney desde 2009. Estas fueron sus palabras: “Si quieren quejarse de las películas, están en su derecho. Solo que pienso que es muy irrespetuoso para aquellos que han trabajado en esas películas, quienes lo hacen igual de duro que aquellos que participan en sus películas. Respeto mucho a Francis Ford Coppola y Martin Scorsese por las películas que han hecho, películas que me gustan y que todos hemos visto. Pero cuando Coppola usa la palabra “despreciable”… Yo reservo la palabra despreciable para quien comete asesinato en masa. ¡Esto son películas! ¿A quién está hablando? ¿Está hablando a Kevin Feige, que dirige Marvel? ¿O a Taika Waititi o Ryan Coogler, que dirigen para nosotros? ¿O a Scarlett Johansson o Chadwick Boseman? Podría nombrar a mucha gente… ¿Robert Downey Jr.?”.

El interés del público en este tipo de películas comenzará a decaer, según Steven Spielberg. El director de E.T ya se ha mostrado desde hace un tiempo preocupado por el futuro de la industria cinematográfica. Hace un par de años, Spielberg había dicho que teme que Hollywood pueda colapsar si una de las franquicias millonarias de la actualidad llega a fracasar en la taquilla.

Para el cineasta al género que domina Hollywood que no va a durar por mucho tiempo. “El cine de superhéroes está ahora vivo y pujante. Pero este tipo de cosas funcionan por ciclos y tienen un tiempo limitado en la cultura popular. Llegará el día en que estas historias sean suplantadas por otro género que tal vez ahora mismo un joven cineasta está pensando, descubriéndolo para todos nosotros”

Por ahora, al menos, los universos de Marvel y DC gozan de excelente salud.