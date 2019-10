Demolido quedó el edificio donde se encontraba Abu Bakr al Bagdadi (Video)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El video muestra las secuelas de la redada en el complejo Bagdhadi en Siria; Informaron que el edificio fue demolido para que no se convierta en un santuario.



Por lapatilla.com

El líder del grupo yihadista Estado Islámico (EI), Abu Bakr al Bagdadi, murió durante un ataque militar de Estados Unidos en Siria, informaron medios estadounidenses, unas horas antes de que el presidente Donald Trump hiciera el anuncio a través de su cuenta en Twitter.

#BREAKING: Video of the aftermath of the raid on Bagdhadi compound this morning #Syria; Reports the building was demolished so it wont become a shrine

pic.twitter.com/gCuuC9B9lN

— Amichai Stein (@AmichaiStein1) October 27, 2019