“El mundo está observando”, advirtió portavoz del Departamento de Estado a Evo Morales

La portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Morgan Ortagus, advirtió a Evo Morales que el mundo está pendiente de todo lo que está sucediendo en Bolivia luego de realizarse unos comicios electorales que parte de la población considera fraudulentos.

lapatilla.com

“El mundo está observando a las instituciones y líderes de Bolivia. Estados Unidos hace un llamado a Bolivia para honrar la voz y la voluntad de los #Bolivianos y asegurar que Bolivia siga siendo una de las naciones democráticas de este hemisferio”, escribió la diplomática en su red social Twitter.

Estados Unidos cree que el pueblo boliviano tiene derecho a elegir a sus líderes en elecciones libres y justas. Aseguran que este derecho está consagrado en la Carta Democrática Interamericana y en la constitución boliviana. Por lo tanto, estamos profundamente preocupados por las irregularidades en el proceso de conteo de votos de las elecciones bolivianas del 20 de octubre.

