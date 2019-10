Fotos íntimas y acusaciones de sexo con compañeros: La congresista Katie Hill renuncia tras su escándalo

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Cuando en febrero de 2018 la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un nuevo reglamento ético adaptado a la era del movimiento feminista #MeToo (#YoSíTeCreo), que prohíbe a los diputados mantener relaciones sexuales con sus empleados, pocos imaginaban los diputados que la primera ocasión en que esa estricta normativa se aplicaría sería en el de una mujer bisexual, demócrata y de California cuyo exmarido ha difundido detalles de su vida sexual y fotografías que la muestran desnuda participando en tríos y fumando marihuana.

Por: ABC

El escándalo de la diputada Katie Hill, dimitida el lunes, es el más atípico en la historia reciente del Capitolio y ha conmocionado al movimiento feminista, que en gran medida ha preferido guardar un prudente silencio.

It is with a broken heart that today I announce my resignation from Congress. This is the hardest thing I have ever had to do, but I believe it is the best thing for my constituents, my community, and our country.

See my official statement below. https://t.co/RO8B0znc6C

— Katie Hill (@KatieHill4CA) October 27, 2019