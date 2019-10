Pompeo: Hemos comprometido más de 650 millones de dólares para apoyar al pueblo venezolano

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, afirmó este martes 29 de octubre sentirse orgulloso de la delegación norteamericana luego de conformar una mesa de trabajo con los socios de la región esta semana para aliviar el injusto sufrimiento del pueblo venezolano causado por el régimen de Nicolás Maduro.

lapatilla.com

En ese sentido, resaltó que Estados Unidos se mantiene comprometido con la causa democrática venezolana luego de asignar 10 millones de dólares más para alcanzar un total de 650 millones de dólares en apoyo al futuro democrático.

Proud of our U.S. delegation working with our partners this week to alleviate the unjust suffering of the Venezuelan people caused by the #MaduroCrisis. We've committed more than $650M to support the Venezuelan people as they strive for a democratic future. https://t.co/XOnnAzshxR

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) October 29, 2019