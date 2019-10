Al menos 3 muertos y 9 heridos en un tiroteo en California

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Al menos 3 personas murieron hoy y 9 resultaron heridas en un tiroteo en Long Beach (California, EE.UU.), informó el Departamento de Bomberos de esa ciudad situada a unos 40 kilómetros al sur del centro de Los Ángeles.

En su cuenta oficial de Twitter, los bomberos explicaron que recibieron un aviso de tiroteo a las 22.44 horas del martes (5.44 GMT del miércoles) en la parte oriental de esta localidad costera de California.

Algunos testigos señalaron que es posible que hubiera una fiesta de Halloween en esa vivienda cuando comenzaron los disparos, según el diario Los Angeles Times.

Las tres personas fallecidas son hombres.

Las otras nueve personas heridas fueron trasladadas a hospitales de la zona.

Las autoridades de Long Beach desplegaron un gran dispositivo de emergencia en las inmediaciones del lugar.

La cadena ABC apuntó que el tiroteo pudo registrarse al aire libre, ya que se vieron casquillos de bala en un callejón detrás de la casa.

Por el momento no se ha dado a conocer ninguna detención relacionada con el tiroteo.

EFE

At 10:44 pm, @lbfirefighters responded to shooting at a residence on the 2700 block of 7th Street. An MCI was declared with a total of 12 patients. 3 confirmed fatalities (adult males) 9 patients transported to local area hospitals. 5 immediate & 4 delayed. PIO onscene. pic.twitter.com/k8txxNqZfL

— Long Beach Fire (CA) (@LBFD) October 30, 2019