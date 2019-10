¡Héroe! Fanático recibirá “cerveza de por vida” tras detener la pelota con el pecho en la Serie Mundial (VIDEO)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El aficionado que prefirió amortiguar con su pecho el jonrón del cubano Yordan Álvarez durante el Juego 5, en lugar de soltar las dos cervezas que portaba en ambas manos, llamó poderosamente la atención de la marca cervecera que el hombre consumía mientras el encuentro se desarrollaba.

Por AlBat

Esa acción vivirá para siempre en la historia de las Series Mundiales, pues el aficionado que vestía gorra y playera de los Nacionales optó por no tirar sus bebidas y valientemente le puso el pecho a las balas, situación que no pasó desapercibida para la empresa que elabora la cerveza Bud Light.

Inmediatamente después de que el aficionado paró la bola con su pecho, Bud Light posteó un tuit en el que pidió a la red social revelar su identidad para gratificarlo.

“Este hombre es un héroe, Twitter por favor descubre quién es ese tipo para que podamos recompensarlo”, escribió la cuenta de bebidas.

This man is a hero. Twitter please figure out who this guy is so we can reward him. #WorldSeries pic.twitter.com/suMtVECfXY

— Bud Light (@budlight) October 28, 2019