Pentágono publicó las primeras imágenes del ataque contra Al Bagdadi (VIDEO)

El Pentágono publicó este miércoles las primeras imágenes de la operación militar estadounidense que acabó con la vida del líder del grupo terrorista Estado Islámico (EI), Abu Bakr el Bagdadi, y desveló que lanzó sus restos al mar dentro del periodo de 24 horas que siguió a su muerte.

“Los restos de Al Bagdadi fueron ‘enterrados’ en el mar de acuerdo con la ley de conflictos armados dentro de las 24 horas que siguieron a su muerte”, dijo en una rueda de prensa en el Pentágono el general Kenneth F. McKenzie Jr., que lidera el Mando Central de las Fuerzas Armadas de EE.UU. (CENTCOM).

McKenzie Jr. exhibió fotos y videos en blanco y negro que mostraban la granja rodeada por un muro en la que se escondía Al Bagdadi, un edificio situado en la localidad siria de Barisha, situada a apenas seis kilómetros de la frontera turca, en la provincia de Idlib.

“Las fuerzas de asalto rodearon estas instalaciones y les pedimos a los que estaban dentro que repetidamente salieran pacíficamente”, aseguró McKenzie Jr., quien indicó que todos los que salieron del edificio fueron detenidos y registrados para ver si tenían armas y, posteriormente, fueron liberados.

Entre los integrantes del grupo que salió al exterior había once menores, explicó el general mientras mostraba los videos.

Asimismo, McKenzie Jr. dijo que, durante la redada, murieron seis miembros del EI (cuatro mujeres, Al Bagdadi y otro hombre), que estaban dentro del edificio y que suponían una “amenaza” para los militares estadounidenses, y que no obedecieron a las fuerzas especiales que les gritaron en árabe que se rindieran.

Ya dentro del edificio, los militares estadounidenses descubrieron que Al Bagdadi se estaba escondiendo dentro de un túnel.

The Pentagon has released the first declassified video and images of the raid that killed ISIS leader Abu Bakr al-Baghdadi, including the moment fighters near the compound began firing on U.S. forces pic.twitter.com/2GQtg21xai

— Bloomberg TicToc (@tictoc) October 30, 2019