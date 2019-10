Senador Jim Rish repudió el ataque de colectivos contra María Corina y equipo de VPI TV

El senador republicano del estado de Idaho, Jim Rish, repudió el ataque que perpetró un grupo de colectivos chavistas en Apure contra el equipo periodístico de VPI TV y dirigentes políticos de Vente Venezuela, liderados por María Corina Machado.

“Me preocupan los ataques del régimen Nicolás Maduro contra María Corina y los periodistas de VPI TV en Apure, Venezuela”, expresó Rish en su cuenta de Twitter.

“Estados Unidos no tolerará ninguna forma de abuso de los derechos humanos, y estoy con la gente de Venezuela en su búsqueda de la libertad”, reiteró el senador estadounidense.

I am concerned about attacks by the #Maduro regime against @MariaCorinaYa & journalists from @VPITV in Apure, Venezuela. The U.S. will not tolerate any form of human rights abuses, and I stand with the people of #Venezuela in their quest for freedom.

