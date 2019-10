Twitter anuncia que dejará de aceptar publicidad política en todo el mundo

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Twitter está prohibiendo todos los anuncios políticos a nivel mundial, a partir del 22 de noviembre, según los tuits del CEO de la compañía, Jack Dorsey, el miércoles.

Por Theverge

Los cambios afectarán tanto a los anuncios de candidatos como a los anuncios de emisión, aunque todavía se permitirán anuncios que alienten el registro de votantes, junto con otras excepciones. Dorsey dijo que una política completa se pondrá a disposición del público el 15 de noviembre.

“Algunos podrían argumentar que nuestras acciones de hoy podrían favorecer a los titulares”, dijo Dorsey. “Pero hemos sido testigos de que muchos movimientos sociales alcanzan una escala masiva sin publicidad política”.

We’ve made the decision to stop all political advertising on Twitter globally. We believe political message reach should be earned, not bought. Why? A few reasons…?

— jack ??? (@jack) October 30, 2019