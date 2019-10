¡Ah, ok! Describió su “increíble” vida sexual tras dos años de relación con… un fantasma

Posteado en: Curiosidades, Titulares

Un hombre ha levantado la tapa de su vida sexual con un fantasma con el que ha estado en una relación durante más de dos años.

Por Daily Star

Traducción libre del inglés por lapatilla.com

Gary DeNoia ha estado saliendo con Lisa, un espectro, desde que la vio al otro lado de la habitación de un restaurante mientras cenaba solo. Y después de que el espíritu le recomendara el risotto a la persona de 35 años, le preguntó si podía volver a verla.

Ahora, dos años después de su primer encuentro, Gary ha revelado todo sobre su relación en un chat exclusivo con Daily Star Online.

Gary, que trabaja en la industria hotelera, dijo: “Nos conocimos hace dos años cuando estaba cenando solo en un restaurante. Como he interactuado con espíritus antes, no me asusté cuando la vi”.

“Me recomendó que probara el risotto y me preguntó si mi cita se estaba retrasando. Le dije que no esperaba a nadie y que era soltera. Ella se rió y desapareció. Tomé su sugerencia y pedí el risotto. Estaba delicioso. Cuando salía del restaurante, ella me estaba esperando en la puerta y me dijo ‘¿Y bien?’, Le dije que tenía razón y le pregunté cómo sabía que era tan bueno”, comentó.

“Ella me dijo que era la receta de su abuela y que el restaurante ha sido propiedad de su familia durante tres generaciones. Le pregunté cuándo podría volver a verla y ella dijo “sabes dónde encontrarme”, agregó.

Gary le dijo a Daily Star Online que había tenido una aventura con un espíritu una vez antes, pero nada serio como Lisa. Y cuando se le preguntó sobre la vida sexual de la pareja, describió su intimidad como “increíble”.

Añadió: “Obviamente es diferente a tener relaciones sexuales con una mujer viva. Es difícil de explicar. Pero el sexo es bastante asombroso. En primer lugar, hace más frío, debido a la falta de calor corporal. Sin embargo, siento su cuerpo a través de las vibraciones. La conexión que tengo con Lisa cuando hacemos el amor es mucho más fuerte que la que tuve con una mujer viva porque requiere que me concentre más. El deseo sexual de Lisa también es mucho mayor que cualquier otra chica con la que he estado. A veces es abrumador”.

Y aunque es la temporada de Halloween, no hay nada diferente en el romance de la pareja debajo de las sábanas. Él continuó: “Su deseo sexual es tan alto. Pero en las noches de Halloween (o cualquier noche que me vista con un disfraz para ir a una fiesta) a ella le gusta cuando me pongo el disfraz cuando hacemos el amor”.

Como Gary y su novia fantasma han estado juntos durante dos años, él todavía es bastante escéptico sobre a quién conoce. Concluyó: “Tengo cuidado con quién le presento a Lisa. Las únicas personas que saben de ella son mis amigos cercanos. Aunque no pueden verla, están felices por mí. Lo único que me molestan es su edad (tenía 19 años cuando falleció). En cuanto a los compañeros de trabajo, no digo nada porque tengo miedo de ser discriminado. Lisa no se molesta por eso. Ella entiende”.

La relación de la pareja ciertamente se está calentando cuando se mudaron juntos hace seis meses. Así que veremos qué depara el futuro para Gary y Lisa…