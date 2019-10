Antonio Ledezma: No son las elecciones sino el fraude

Posteado en: Actualidad, Nacionales

Para el líder opositor en el exilio, Antonio Ledezma, el problema no estriba en realizar elecciones, sino en el fraude crónico que aplica la narcodictadura venezolana, por eso estima que “prestarse, otra vez, a avalar unos comicios bajo la férula madurista, sería llevar a suicidio colectivo a una ciudadanía que no merece morir de esa forma después de tantos años de sacrificios”. Para el alcalde legítimo de Caracas, “Guaido debe medir muy bien sus pasos, porque los que ha venido dando no se encaminan ciertamente a lograr el cese de la usurpación, que no es un capricho ni nada que se asemeje a un falso orgullo, es una convicción muy adentrada en la colectividad nacional, y esas convicciones y principios no se pactan”.

Ledezma lleva ya dos años en el destierro, desde donde se ha convertido en el abanderado del principio de Intervención Humanitaria, invocando el Concepto de Responsabilidad de Proteger, así como también razonando los motivos para aplicar en Venezuela el Tratado Interamericana de Asistencia Recíproca. En esta tarea Ledezma hace llave con María Corina Machado y el ex embajador Diego Arria, junto a quienes ha hecho advertencias que él califica de “linternas que encendemos para alumbrarle el camino engañoso por donde algunos lo empujan”.

¿Por qué usted se opone a participar en elecciones?

R.- Esa pregunta está mal formulada, nosotros no es que seamos reacios a formulas electorales, que son métodos naturales en una democracia, pero lo cierto es que en Venezuela no existe sino un régimen forajido, por eso la discusión es equivocada cuando se plantea ese falso dilema, si ¿participar o no?, lo cierto es que el problema no son las elecciones per se, es el fraude, es la trampa como resultado fáctico, porque los dictadores como Maduro no están dispuestos a aflojar el poder que usurpan, salvo que sea por acciones de una fuerza de paz internacional, que sumada a los movimientos criollos, hagan posible liberar a Venezuela.

¿No estima usted que hay que agotar las vías de diálogo y los caminos electorales?

R.- Eso es lógico cuando no se han usado esos procedimientos, pero la verdad es que ya los venezolanos hemos dado todas las pruebas que nos han solicitado en la comunidad internacional. Se lo puedo resumir: hemos ido a elecciones una y otra vez y sabemos lo que ha pasado, Maduro ha desconocido la soberanía nacional, lo último que hizo fue declarar en desacato la legitima Asamblea Nacional. Con relación a diálogos, ya van 9 sesiones, todas han sido para que Maduro ahora, como lo hizo Chávez antes de morir, se burlara de esas mesas de dialogo. Entonces, ¿Qué es lo que más nos piden?, se pregunta Ledezma, mientras seguía argumentando que la parodia de Dominicana y recientemente de Barbados, fueron fatales, han sido costosas operaciones que dejaron en la senda una estela de muertes y frustraciones.

¿Qué propone?

R.- Una gran coalición donde estén representados todos los sectores del país, porque en esta etapa de casi 11 meses ha privado un pernicioso sectarismo. Guaidó debe centrar sus esfuerzos en lograr que se active el TIAR, y para eso debería desarrollarse una agenda con delegados en cada uno de los países que tienen representación en la OEA para terminar de convencerlos de la justificación de ese tratado.

¿se puede recuperar el terreno perdido?

R.- Si, pero si se cambia la brújula que se ha seguido a ciegas. Porque si no se modifica la estrategia equivocada, se reiterarán los errores, como el “si o si” de Cúcuta o la mamarrachada del 30 de abril que nos dejó una herida que aun sangra.

¿La posición de ustedes es definitiva, me refiero a que no participarán en elecciones?

R.- Mientras Maduro usurpe el poder, si, es definitiva nuestra posición. Tenemos que ser coherentes, no es por sostener falsos orgullos, es porque la coherencia nuestra está atada a convicciones muy firmes. Está muy claro que si nos metemos otra vez en ese camino farragoso de falsas elecciones, sufriremos otro traspiés como el que se padeció cuando se metieron en el callejón de elecciones regionales o la más reciente trampa, ese triste papel de quienes le hicieron comparsa a Maduro en su autoelección fraudulenta del 20 de mayo de 2018.

¿Otra cosa, alcalde, usted anunció que introduciría una acción judicial en EEUU contra los bonos 20-20?

R.- Si, es cierto, lo dije en una entrevista con la periodista Sheyna Shang, en la que le pedía públicamente a Juan Guaidó que lo hiciera, tal como afortunadamente lo está haciendo. Ahora hay que cuidar los términos de ese escrito, analizar que no haya ninguna pifia, nada que lo haga vulnerable para que prospere ante el órgano judicial donde se introducirá. Tengo razones para pensar que lo correcto es judicializar ese proceso en los EEUU, pedir la incautación de esos bonos, porque eso es ilícito por donde se los vea, fue una ganga impúdica, con garantías leoninas que perjudican los dineros públicos, esos bonos son basura, son papeles de la corrupción y deben ser castigados los responsables de esas operaciones. Concluyó asegurando Antonio Ledezma.

